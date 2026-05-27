به گزارش خبرگزاری مهر، پویش حفظ سوره مبارکه فتح به همت مجمع قرآنیان غرب تهران و غرب استان تهران برگزار میشود و شرکتکنندگان در قالب یک برنامه آموزشی یکماهه، آیات سوره مبارکه فتح را به صورت گامبهگام حفظ خواهند کرد.
برگزارکنندگان این پویش اعلام کردهاند که ۲۶ خردادماه، مصادف با نخستین روز ماه محرم، پایان این برنامه خواهد بود و شرکتکنندگان محفوظات خود را به ساحت رهبر شهید، شهدای اسلام و حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تقدیم خواهند کرد.
در اطلاعیه این پویش آمده است که برنامهریزی آموزشی و ارائه راهکارهای حفظ بر عهده برگزارکنندگان خواهد بود و علاقهمندان تنها با ثبتنام در این طرح میتوانند در مسیر حفظ سوره فتح همراه شوند.
همچنین به تعدادی از شرکتکنندگان جوایزی اهدا خواهد شد.
علاقهمندان برای ثبتنام در این پویش میتوانند از طریق شناسه ثبتنام admin_quranian در پیامرسان ایتا اقدام کنند.
