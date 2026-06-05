حضور و انسجام مردم، رکن اصلی شکست دشمن در جنگ ترکیبی است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ابراهیمی ظهر جمعه در خطبه نماز جمعه این هفته شهرستان بهاباد، ضمن سفارش نمازگزاران جمعه به رعایت تقوای الهی و انجام دادن واجبات و ترک محرمات و گناهان، اظهار کرد: فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نیز همواره بر این نکته تأکید دارد که آنچه دشمن را به عقب رانده و نقشه‌های او را نقش بر آب کرده، انسجام درونی ملت و آمادگی مسئولان و مردم برای ایستادگی در راه آرمان‌هاست. دشمن از همین جوشش انقلابی در میادین و اجتماعات مردمی سیلی خورده است و به همین دلیل، هدف اصلی خود را ایجاد شکاف و اختلاف در بدنه اجتماعی قرار داده است.

امام جمعه بهاباد بیان کرد: دشمنان بدانند، شکستی که در سال‌های اخیر در مواجهه با عظمت جمهوری اسلامی متحمل شده‌اند، واقعیتی است که حتی سیاستمداران خودشان نیز به آن اعتراف دارند. تحرکات مذبوحانه دشمن در مرزها یا تهدیدات دریایی، راه به جایی نخواهد برد.

وی با تأکید بر اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی با استفاده منطقی و قانونی از تمامی ابزارهای دفاعی خود، راه را بر هرگونه محاصره‌ای می‌بندد، گفت: ما معتقدیم جبهه کفر و صهیونیسم در حال رسیدن به پایان کار خود هستند و منطقه با مجاهدت‌های جبهه مقاومت، از لوث وجود پایگاه‌های دشمن پاک خواهد شد.

امام جمعه بهاباد ادامه داد: ملت ایران دست دوستی به سوی همسایگان دراز می‌کند، اما در برابر دشمنی که خسارت‌های سنگینی به این ملت وارد کرده است، قاطعانه ایستاده و هزینه این دشمنی‌ها را بازپس خواهد گرفت.

ابراهیمی بر لزوم هوشیاری در جنگ اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: نکته اول در این جنگ اقتصادی، «مراقبت و مواظبت در مصرف» یک وظیفه شرعی و ملی است. مصرف حامل‌های انرژی در زندگی خانوادگی و اجتماعی باید منطقی و مدیریت‌شده باشد. دوم حضور و همت مردم در مدیریت بحران‌ها همواره راهگشا بوده است. از همه مسئولین شهری می‌خواهم با شناسایی دقیق نواقص، نسبت به رفع مشکلات مردم با جدیت اقدام کنند تا که شاهد شکوفایی بیش از پیش و غلبه بر مشکلات در سایه عنایات حضرت بقیه‌الله الاعظم (عج) باشیم.

امام جمعه بهاباد در این خطبه، ضمن تبریک عید غدیر خم، عید امامت و ولایت حضرت علی (ع) و همچنین سالگرد عروج ملکوتی امام راحل و قیام خونین پانزدهم خرداد، خاطرنشان کرد: ابتدا از تمامی عزیزان، سادات بزرگوار، هیئت‌های مذهبی و مجموعه‌های مردمی که با گذشت از سرمایه و وقت خود، در ایام اخیر برنامه‌های بسیار عمیق و ارزشمندی را در سطح منطقه رقم زدند، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم. امیدوارم خداوند متعال همه ما را در این مسیر نورانی تا پای جان ثابت‌قدم بدارد.

حجت‌الاسلام ابراهیمی افزود: امروز دشمن یکی از اسباب استفاده‌اش همین بحث مذاکرات است؛ از حوزه مذاکرات استفاده خودش را می‌برد تا بتواند اختلافی در بدنه اجتماعی جامعه و بین مسئولین ایجاد کند. دشمن هم قبلاً شکست سنگین خورده؛ دشمن در قبال ملت ایران، در قبال عظمت جمهوری اسلامی ایران شکست خورده است. این یک واقعیتی است که شاید در این چند ماه اخیر بیشتر از زبان سیاستمداران دنیا می‌شنویم؛ واقعاً شکست خورد، ولی باز تلاش خودش را انجام می‌دهد، باز کار خودش را انجام می‌دهد. دشمن از جوشش مردم در میادین و از انسجام در میادین ضربه دید؛ دلیلش هم این است. این جوشش در مردم و این انسجام و یکی بودن مردم در اجتماعاتشان در میادین هدف است. این حضور، نشانه گرفتن سلطه مستکبرین عالم است.

امام جمعه بهاباد با اشاره به حمله دشمن به بندرعباس و تهدید علیه جزایر جنوبی، گفت: دشمن با این اقدامات به دنبال ایجاد رعب، ناامنی و فشار روانی در جامعه است، اما ملت ایران با اتکا به ایمان، انسجام و حضور آگاهانه در صحنه، اجازه نخواهند داد اهداف شوم آنان محقق شود.

حجت‌الاسلام ابراهیمی با بیان اینکه دشمنان با حمله به بندرعباس و تهدید جزایر قشم در پی برهم زدن آرامش منطقه و ایجاد نگرانی در افکار عمومی هستند، افزود: این‌گونه تحرکات نشان‌دهنده ناتوانی و استیصال دشمن در برابر اقتدار جمهوری اسلامی ایران است و همان‌طور که بارها تجربه کرده‌اند، ملت ایران در برابر تهدید و فشار عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی تأکید کرد: امنیت خلیج فارس، جزایر ایرانی و سواحل جنوبی کشور خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است و هرگونه تجاوز یا تهدید با پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد.