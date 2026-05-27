علم الهدی: همه در مقابل معیشت قشر ضعیف مسئول هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی در خطبه نماز عید قربان امسال که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: دومین خصوصیتی که برای امروز در جمله قنوت نماز عید عرضه داشتیم این بود که «خدایا امروز را برای پیامبر محل شرافت و عظمت قرار دادی»؛ این نماز که مردم در صفوف منظم کنار یکدیگر ایستادند، در واقع نمایش و مانور عظیمی در برابر چشمان جهانیان از عبودیت و بندگی را نشان میدهد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه از اجتماع نماز در اسلام ، «اجتماع جهاد» ارزشمندتر است، افزود: زمانی که لشگر اسلام در کنار یکدیگر قرار میگیرند تا از دین خدا، معارف اسلامی و عظمت پیامبر اسلام (ص) دفاع کنند، اجتماعشان از اجتماع نماز مهمتر است.
وی با اشاره تجمعات شبانه مردم طی ۸۰ شبانه روز اخیر ادامه داد: خوشبختانه مردم ما امروز در این کشور و در مقابل نجسترین و ناپاکترین دشمن خدا روی کره زمین تجمعات شرافت آفرینی برای پیامبر اکرم (ص) برپا کردند. این اجتماعات، این دعاهای مردم، این توسلها به حضرت امام زمان (عج) و توجهات خاص به جریان انقلاب و نظام که مسیر جهان را به سمت ظهور نزدیک میکند با این شهامت و مجاهدت شرافتش به مراتب از اجتماع نماز بیشتر است.
علم الهدی خاطر نشان کرد: اگر امروز با کمال جرأت و شهامت به درگاه خدا عرضه میداریم که «خدایا ما را سرمایه شرافت و عظمت پیامبر اکرم(ص) قرار دادی» به دلیل این تجمعات شبانه است که شما مردم در حمایت از رسول الله(ص) و خط اسلام ناب او برپا کردید و در آن ایستادگی و مجاهده میکنید، مسلما این اقدام ما مردم موجب ایجاد شرافت و عظمت برای رسول خدا میشود.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به این بند از تکبیرات نماز عید قربان که پیش از نماز خوانده میشود، خاطرنشان کرد: ما در این بند به درگاه خداوند متعال عرضه میداریم «خدایا تو را شکر میکنیم که از گوشت حیوانات و چهارپایانی که برای ما حلال کردی، روزی قرار دادی»؛ اما خواهران و برادران در شرایط امروز مردم که بعضی از خانوادهها شاید یکسال است که گوشت وارد خانه و خانواده آنها نشده است، چطور میتوانند این جمله را بگویند؛ چرا این وضع به وجود آمده است؟ مسئولیت این اتفاق تنها با دولت و مسئولان نیست. وقتی بنا شد بندگان خدا روز عید قربان نماز بخوانند و تکبیرات قبل نماز بگویند و شاید قریب یکسال است که گوشت وارد خانه آنها نشده باشد، همه ما مسئول هستیم.
وی اضافه کرد: اگر این مسئولیت بین تمام ما مردم سرشکن شود و همه توجه داشته باشیم دیگر هیچ عنصر سودجویی جرأت نمیکند، دست به گرانفروشی بزند؛ بنابراین ما باید در این حوزه حرکتهای مردمی انجام بدهیم؛ این کمیته نظارت قرارگاه مردمی اقتصاد مقاومتی در حال حاضر مشغول اجرای طرح نظارتی خود در منطقه چهار مشهد است که بعد از آسیبشناسی و بررسی کامل جوانب طرح در تمام شهر فعالیت خود را ادامه میدهد، فرصتی است که شما مردم میتوانید در آن مشارکت کنید.
علم الهدی تصریح کرد: معمولاً وقتی این قضایا پیش میآید، تمام انگشتان به سمت دولت میرود در حالیکه اگر دولت در سطح بالاتری نسبت به این مسائل مسئولیت دارد، مسئولیت از گردن ما مردم نیز سبب نمیشود که در خصوص مسأله حل معیشت قشر آسیبپذیر که اولیات زندگی آنان بر زمین مانده است، تنها حرف بزنیم و عملی نکنیم و بگوییم ما مسئول نیستیم و تنها دولت مسئول است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تأکید کرد: شما نیز باید اقدامات جمعی و فردی داشته باشید؛ در هر زمینهای که فعالیت دارید و زندگی میکنید و با توجه به توان و شرایط خودتان سعی کنید به اندازه تامین زندگی یک خانواده بیبضاعت و آسیبپذیر در نزدیکان و همسایگان خود نقش داشته باشید تا آنها نیز دچار مشکل نباشند. اگر چه این وضعیت را یک عده عناصر ناپاک و سودجو به وجود آوردهاند و وظیفه دولت و دستگاه قضایی این که با تمام قدرت با آنها مقابله کند، اما من و شما نیز نسبت به این خانوادهها مسئول هستیم.
وی گفت: البته درست است که در شرایط جنگی امروز مقداری گرانی طبیعی است اما مشکل اصلی ما گرانفروشی است که یک عده سودجو گرانی را بهانه میکنند و گرانفروشی میکنند، بایستی شما مردم به کمک کمیته نظارت بر حقوق مصرف کننده قرارگاه مردمی اقتصاد مقاومتی بیایید تا هر چه زودتر این افراد شناسایی شوند.
علم الهدی مشکل دیگر را نوسان قیمت برخی اجناس دانست و افزود: اینکه برخی اجناس در هفته چندین مرتبه گران میشوند نیز از خود گرانی بدتر است؛ امیدواریم انشاءالله عزیزان مسئول ما با این وضعیت حتما مبارزه کنند و بتوانند با کمال قدرت این وضعیت را اصلاح کنند.
