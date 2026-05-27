به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی، در خطبه‌های نماز پرشور عید سعید قربان که با حضور گسترده مردم مؤمن در محوطه مجموعه فرهنگی سبزه‌میدان شهر زنجان برگزار شد، به تبیین ابعاد مختلف این عید بزرگ اسلامی و پیوند آن با ولایت و رهبری پرداخت.

وی با اشاره به جایگاه والای عید قربان اظهار داشت: عید قربان فراتر از یک آیین مذهبی، مکتبی برای آموختن عالی‌ترین درجات بندگی و اخلاص است.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با یادآوری داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل (ع) خاطرنشان کرد: همان‌گونه که حضرت ابراهیم از دلبستگی‌های خود در راه خدا گذشت، درس بزرگ این روز برای جامعه اسلامی، شناسایی و ذبح «اسماعیل‌های نفس» و عبور از موانعی همچون تکبر، مال‌اندوزی و حب مقام است.

انسجام در حج، پیام‌آور قدرت اسلامی

حسینی در ادامه با اشاره به تجلی پیام توحید در آیین حج، تصریح کرد: اجتماع عظیم مسلمانان از هر نژاد و زبان در کانون واحد حج، پیامی روشن به جهان مخابره می‌کند که قدرت اسلام در گرو انسجام و اتحاد است.

وی افزود: کلمه توحید زمانی عالم‌گیر خواهد شد که مسلمانان با کنار گذاشتن تشتت، حول محور یگانگی پروردگار متحد شوند؛ چراکه دین بدون اجتماع موحدان، نفوذ لازم را برای مقابله با دشمنان نخواهد داشت.

خطیب نماز عید قربان زنجان، عید قربان را بسترساز درک حقیقت «عید غدیر» دانست و تأکید کرد: کمال بندگی تنها در پرتو ولایت میسر می‌شود و اگر قربان، روز امتحان تسلیم در برابر امر خداست، غدیر، روز به ثمر نشستن این بندگی در قالب رهبری الهی است.

حسینی افزود: حج بدون امام و عبادتی که به ولی خدا متصل نشود، روحی نخواهد داشت.

اقتدار ملی در گرو انسجام حول محور رهبری

وی با تأکید بر شرایط حساس کنونی، اقتدار ملی را در گرو انسجام حول محور مقام معظم رهبری دانست و گفت: پیروی خالصانه از هدایت‌های بصیرانه ولی‌فقیه همچون قطب‌نمایی دقیق، امت اسلامی را از میان طوفان‌های فتنه و پیچ‌های دشوار تاریخی به سلامت عبور می‌دهد.

وی با اشاره به تقارن ایام ذی‌الحجه با فضای معنوی محرم، افزود: پرچم خونخواهی امام شهید و مجاهدان راه حق برافراشته شده است.

حسینی تصریح کرد: شهادت فقیه مجاهد و امام بصیر ما نه تنها خللی در اراده ملت ایجاد نکرد، بلکه عزم همگان را برای ایستادگی در برابر ظلم دوچندان ساخت.

وی حسینی وظیفه امروز جامعه اسلامی را عمل به منویات رهبر معظم انقلاب برشمرد و بر «رعایت دقیق رهنمودهای ایشان در زمینه‌هایی همچون حضور حداکثری در صحنه، مواسات، همدلی و توجه به سبک زندگی اسلامی بر پایه صرفه‌جویی» تأکید کرد و گفت: این موارد ضامن عبور سرافرازانه از پیچ تاریخی پیش‌رو است.

وی با یادآوری حماسه‌های دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس خرمشهرها را با ایمان راسخ فتح کردیم، امروز نیز با تکیه بر توان داخلی و تقویت روحیه مواسات در مناسبت‌هایی چون روز عرفه و عید قربان، شاهد فتح و ظفرهای بزرگ‌تری در عرصه‌های علمی، معنوی و اجتماعی خواهیم بود.