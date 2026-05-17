به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در نشست خبری که به مناسبت هفته ملی سلامت و اقدامات دانشگاه علوم پزشکی ایران در ایام جنگ در سالن همایش روزی در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد ، با اشاره به اهمیت امیدآفرینی، مشارکت و همراهی همه گروه‌ها در جهت انسجام ملی، گفت: بحث تاب‌آوری در حوزه نظام سلامت ارتباط مستقیمی با این همراهی دارد. خوشبختانه تجربه خوبی از مدیریت بحران‌های مختلف در کشور داریم.



وی افزود: مدیریت خدمات سلامت در استان تهران توسط سه دانشگاه اصلی و سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام می‌شود. تجربه هم‌افزایی به شکل قرارگاهی یا کمیته اضطرار بهداشت و درمان نشان داد که همراهی می‌تواند به ستاد اضطرار منجر شده و بهره‌وری و انسجام بیشتر و استفاده از توان عملیاتی در حوزه‌های مختلف را به دنبال داشته باشد. این مدل به‌ویژه در جنگ تحمیلی اخیر تجربه موفقیت‌آمیزی بوده است.



توکلی با تأکید بر اهمیت کلان‌شهر تهران و شهرستان‌های اطراف، اظهار داشت: ارتقا و حفظ خدمات سلامت در حاشیه شهرستان‌های تهران یکی از اولویت‌های ماست. خوشبختانه زنجیره درمانی در جنوب غرب استان تهران شکل گرفته و بر اساس نظرسنجی‌های انجام‌شده در شبکه‌های بهداشت شهرستان‌های قدس، شهریار، ملارد، رباط‌کریم و بهارستان، ارتقای خدمات در حوزه درمان و بهداشت، امنیت خاطری برای مردم ایجاد کرده است. در زمان جنگ نیز ارجاع زیادی از این مناطق به کلان‌شهر تهران نداشتیم که نشان‌دهنده موفقیت این زنجیره خدمات است.



وی بیان کرد: در زمان جنگ، لطمات و تخریب‌هایی در محدوده دانشگاه علوم پزشکی ایران داشتیم؛ از جمله بیمارستان مطهری، بیمارستان پرستاری و دانشکده مدیریت مورد اصابت قرار گرفتند. همچنین در مجاورت بیمارستان رباط‌کریم حمله‌ای صورت گرفت که آسیب موقتی ایجاد شد، اما بلافاصله ترمیم و بیمارستان به چرخه فعالیت بازگشت. در بخش خصوصی، بیمارستان جزو آسیب‌دیده‌ها بود و بیمارستانی در مجاورت پارک علم و فناوری در ملارد نیز مورد حمله قرار گرفت که فعلاً فعالیتش متوقف است.

فعالیت «قرارگاه خودکشی» در دانشگاه علوم پزشکی ایران

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با ابراز خرسندی گفت: علیرغم تمام این اتفاقات، خوشبختانه خسارت جانی در کادر درمان و سلامت نداشتیم که برای ما بسیار حائز اهمیت است. در بزنگاه‌های بحران، بیمارستان مطهری تخلیه و خدمات آن با بیمارستان حضرت فاطمه(س) ادغام شد و ارائه خدمات ادامه یافت.

توکلی در ادامه با تأکید بر نظارت مستمر بر حوزه‌های دارو، غذا، داروخانه‌ها، مراکز صنعتی و درمانی در بازه‌های زمانی مشخص، از افتتاح مرکز «سراج» در هفته سلامت به عنوان یکی از مراکز مهم محله‌محور و ارتقادهنده سلامت یاد کرد.



وی همچنین از فعالیت «قرارگاه خودکشی» در دانشگاه علوم پزشکی ایران خبر داد و گفت: در این قرارگاه، آمارهای اقدام به خودکشی به صورت مستند و مستقیم در داشبوردهای مربوطه بررسی می‌شود. این رصد در حوزه دانشجویی و همچنین شبکه‌های بهداشت اطراف استان تهران انجام می‌گیرد.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: مراکز درمانی مسمومیت و تخت‌های مربوطه در مناطق حاشیه‌ای راه‌اندازی شده است؛ از جمله بیمارستان سرباز، بیمارستان امام سجاد و امام خمینی شهریار که بیماران دارای مسمومیت عمدی یا سهوی در آنها پذیرش می‌شوند.



توکلی با اشاره به تعاملات خوب فرهنگی و دانشجویی در مراسم مختلف، تصریح کرد: با وجود تمام شرایط بحرانی، توجه ویژه‌ای به حوزه فرهنگی شده است و خوشبختانه بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، دانشگاه علوم پزشکی ایران جزو دانشگاه‌های شاخص و برتر در پیشرفت برنامه عملیاتی در استان تهران است.



وی گفت: در زمان جنگ، جلسات مدیریت بحران به طور منظم هفتگی با همه مدیران استان تهران برگزار شد. این هماهنگی باعث شد بتوانیم موضوعات امنیتی، خدمات درمانی، ذخیره سوخت بیمارستان‌ها و به‌روزرسانی ژنراتورها را پوشش دهیم و پشتوانه‌های لازم را برای ادامه خدمات در شرایط بحران فراهم کنیم.

راه اندازی بیمارستان جدید در تهران و تکمیل بیمارستان سوختگی باب الحوائج



وی در ادامه با اشاره به توسعه بیمارستان حضرت رسول(ص) اظهار داشت: بیمارستان رسول‌اکرم(ص) با ۳۲۰ تخت خواب در حال جایگزینی با یک مجموعه ۶۴۰ تختخوابی کامل به همراه کلینیک ویژه است که عملیات خرید و ساخت آن در حال انجام است.



وی همچنین از احداث مرکز جامع تمام‌بخشی در بیمارستان شهدای هفتم تیر توسط خیرین خبر داد و گفت: استقبال بسیار خوبی از سوی خیرین در حوزه سلامت صورت گرفته و با تشکیل جلسات مستمر، منافع خوبی جذب شده است. در شرایط کمبود منابع مالی، استفاده از این ظرفیت می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران تأکید کرد: اگر روند فعلی متوقف نشود، در شش ماه اول سال جاری شاهد افتتاح بیمارستان جدید در تهران خواهیم بود که خدمات حاکمیتی به نیازمندان ارائه می‌کند.



به گفته وی؛ همچنین بیمارستان باب‌الحوائج علاوه بر حوزه سوختگی، در فاز دوم به عنوان تنها بیمارستان دولتی در غرب تهران در مرز منطقه ۵ و ۲۲، مسئولیت پذیرش مصدومین ترافیکی و تروما را نیز بر عهده خواهد گرفت.

همچنان مصدوم بستری داریم



در ادامه یاسر فروغی قمی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: در جنگ اخیر (رمضان) ۲۷۷۱ مصدوم در بیمارستان‌های تحت پوشش ما پذیرش شدند که بیشترین آمار در بین دانشگاه‌های تهران است. متأسفانه ۸۵ شهید در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی داشتیم.



فروغی قمی افزود: از مجموع بیمارستان‌های غیردولتی، ۲۷ بیمارستان عمومی غیردولتی و خصوصی نیز پذیرش مصدومین داشتند و خوشبختانه با حمایت رئیس دانشگاه و همکاران، بدون کوچکترین مشکلی این مأموریت را به سرانجام رساندیم.



وی اظهار داشت: هم‌اکنون و بیش از ۴۵ روز پس از جنگ، همچنان بیمارانی از مصدومین جنگ در بیمارستان‌های ما بستری هستند که متأسفانه دچار عوارض درازمدت شده‌اند و در روزها و هفته‌های آینده به ویژه در بخش‌های ICU اقامت خواهند داشت.



معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به مدیریت متمرکز در حوزه دانشگاه از روز اول جنگ، گفت: بیمارستان را از روز اول جنگ تخلیه کردیم و روز دوم بیمارستان مورد اصابت قرار گرفت و بیش از ۸۰ درصد تخریب شد. خوشبختانه با جابجایی سریع مراکزی که احساس خطر می‌کردیم، هیچ بیماری در این بیمارستان‌ها باقی نماند.



وی ادامه داد: خدمات غیرضروری در دوران جنگ به حداقل کاهش یافت و این کاهش به صورت پلکانی انجام شد تا ظرفیت پذیرش بیماران احتمالی افزایش یابد و همچنین جابجایی پزشکان و بازتعریف ظرفیت سیستم پرستاری و پزشکی از ابتدای جنگ انجام شد.



فروغی قمی تأکید کرد: این تجربه مدیریت متمرکز و کاهش پلکانی خدمات غیرضروری را یکی از موفقیت‌های دانشگاه در دوران جنگ ارزیابی می‌کنیم.

بررسی بیش از ۲۰۰ پرونده تخلف درمانی در دانشگاه علوم پزشکی ایران



فروغی قمی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران، با اشاره به فعالیت اداره نظارت این معاونت، گفت: کارشناسان ما روزانه ده‌ها مورد بازرسی از مراکز دولتی، خصوصی و موسسات پزشکی انجام می‌دهند. ماهانه بیش از ۲۰۰ پرونده تخلف، عمدتاً در زمینه دریافت‌های خارج از عرف، بررسی و به مراجع قضایی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، دادسرای جرایم پزشکی و گاهی سازمان نظام پزشکی معرفی می‌شود.



فروغی قمی افزود: یکی از دغدغه‌های اصلی دانشگاه، برخورد با تخلفات تعرفه‌ای است. برخی از مراکز از سختگیری و بازرسی‌های مستمر ما گلایه دارند، اما این روند به صورت جدی ادامه دارد. هر ماه کمیسیون ماده ۱۱ تخلفات در دانشگاه تشکیل جلسه می‌دهد.



معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران تأکید کرد: بسته به نوع تخلف، پرونده‌ها به مراجع مربوطه ارجاع می‌شود. این نظارت‌ها به صورت مستمر و بدون چشم‌پوشی در حال انجام است تا حقوق مردم حفظ شود.



هیچ خدمت بهداشتی در جنگ تعطیل نشد



در ادامه؛ فربود عبادی‌فرد آذر، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، با تأکید بر اینکه در دوران جنگ هیچ خدماتی برای مردم تعطیل نشد و خدمات به نحو احسن ارائه شد، گفت: تمام مراکز استراتژیک بهداشتی با جایگزینی مراکز، خدمات واکسیناسیون، مراقبت از مادران، غربالگری نوزادان، کنترل آب و آلودگی، و خدمات آزمایشگاهی را بدون کاهش ساعت کاری به مردم ارائه دادند.



عبادی‌فرد آذر افزود: یکی از تدابیر اساسی در این جنگ که با حضور معاونت محترم بهداشت وزارت در دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد، آمادگی برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از اشعه‌های رادیواکتیو در مناطق تحت پوشش بود. خوشبختانه چنین اتفاقی رخ نداد، اما تمام تدابیر لازم اندیشیده شده بود.



وی به نقش مراکز سلامت روان اجتماعی (سراج) اشاره کرد و گفت: این مراکز در زمان جنگ به نحو احسن به مردم خدمات ارائه کردند. دیروز نیز یکی از این مراکز در شهرستان رباط‌کریم افتتاح شد و هدف از این مراکز، تضمین سلامتی روانی و اجتماعی مردم و ارائه خدمات پزشکی، روانشناسی و عمومی در سطح اول و دوم است.



معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران خاطرنشان کرد: در شرایطی که به دلایل مختلف، امکان انجام برخی آزمایش‌ها در شهرستان‌ها یا دانشگاه‌های همجوار وجود نداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام آمادگی کرد و پذیرش تست و انجام آزمایش‌های دیگر را بر عهده گرفت.

نظارت بر ۱۳۸۳ داروخانه روزانه

محمد مهدی مجاهدیان، معاون سازمان غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران، با اشاره به نظارت این معاونت بر ۱۳۸۳ داروخانه روزانه، ۲۱۸ داروخانه شبانه‌روزی، ۶۳۰ کارخانه غذایی، ۵۸ کارخانه آرایشی بهداشتی و ۳۶۱ انبار مربوطه در سطح تهران، گفت: در ایام جنگ علیرغم آسیب دیدن ۱۱ داروخانه خصوصی و یک داروخانه دولتی، با برگزاری مستمر کمیسیون‌های قانونی و جلسات مدیریت کمبودها، بیش از ۹۰ درصد داروخانه‌ها فعال بودند و هیچ خدماتی برای مردم تعطیل نشد.



وی ادامه داد: در یک سال گذشته، نمونه‌برداری‌های کامل از داروهای طبیعی، مکمل‌ها و شیرخشک انجام شده و کمیسیون‌های ماده ۱۱ و سایر مواد قانونی به طور منظم برگزار شده است.



وی با اشاره به مجموعه منحصربه‌فرد «مدد» در دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار داشت: این مجموعه، ۲۱ داروخانه بیمارستانی را تحت پوشش دارد و توانستیم با استفاده از آن، ذخیره استراتژیک حداقل دو ماه دارو و تجهیزات پزشکی را برای داروخانه‌های بیمارستانی تأمین کنیم. همچنین هزینه‌های دارویی دانشگاه را که به طور میانگین ۲۸ درصد است، با این مدل به ۲۲ درصد کاهش دادیم و این الگو را به وزارت بهداشت پیشنهاد کرده‌ایم.



معاون سازمان غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران تصریح کرد: در ایام جنگ، جلسات مدیریت کمبودها و تأمین دارو به صورت مستمر برگزار شد و داروخانه‌هایی که برای تأمین برق اضطراری نیاز به تسهیلات داشتند به سازمان غذا و دارو معرفی شدند. همچنین با همکاری انجمن داروسازان، کشیک‌های ۲۴ ساعته برقرار بود.



وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در حملات دشمن در تاریخ ۳ فروردین، ساختمان معاونت غذا و دارو در خیابان الوند دچار شکستگی شیشه و آسیب شد، اما خوشبختانه با تلاش همکاران، خللی در روند نظارت و تأمین دارو ایجاد نشد.

هزینه پرداختی از جیب بیمار در سال ۱۴۰۳، ۲۵ درصد کاهش یافت



رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، با اشاره به بررسی عملکرد یکساله مراکز بیمارستانی دولتی تابع این دانشگاه، گفت: در سال ۱۴۰۳، هزینه پرداختی از جیب بیمار در حوزه بستری نسبت به سال قبل ۲۵ درصد کاهش یافته است؛ به این معنا که از هر ۱۰۰ هزار تومان هزینه درمان، بیمار تنها ۲۳ هزار تومان پرداخت می‌کند. با این حال، ناکارآمدی سیستم بیمه‌های پایه و تکمیلی و ماه‌ها تأخیر در پرداخت مطالبات، چالش جدی نظام سلامت است.



توکلی افزود: علیرغم کاهش سهم پرداختی بیمار، بیمه‌ها (به ویژه بیمه سلامت و تأمین اجتماعی) مطالبات قابل توجهی به دانشگاه دارند که عملاً وصول نمی‌شود و این در حالی است که ما افزایش خدمات داشته‌ایم.



وی در خصوص تعرفه‌های سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: فرآیند تعیین تعرفه طولانی و کارشناسی‌شده است؛ از شورای عالی بیمه (با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، نظام پزشکی و سازمان‌های بیمه‌گر) تا سازمان برنامه و بودجه و نهایتاً تصویب در هیئت دولت. بر اساس نرخ تورم، امسال جمعاً حدود ۴۰ درصد به تعرفه‌ها اضافه شد.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران تصریح کرد: در خدمات سرپایی و خصوصی، متأسفانه بیمه‌های تکمیلی نیز ناترازی شدیدی ایجاد کرده و تأخیر در پرداخت مطالبات آنها مشکلات را دوچندان کرده است و ناکارآمدی سیستمی بیمه پایه و تکمیلی، یکی از معضلات اصلی ارائه خدمات درمانی در کشور است.

سلامت نان از سال آینده به صورت بهداشتی پایش می‌شود رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، با اشاره به فعالیت دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی در استان تهران (به ریاست استاندار)، گفت: از سال آینده، سلامت نان به صورت مشخص در تمام نانوایی‌ها بررسی خواهد شد. همچنین تفاهمنامه توزیع شیر در مدارس امضا شده و ارزیابی مستمر ۷ قلم محصول غذایی از جمله گوجه‌فرنگی در دستور کار است.



توکلی افزود: در کمیته سلامت و امنیت غذایی، وضعیت سلامت عمومی ارزیابی می‌شود. موضوع مهم دیگر، بررسی سبد کالری دریافتی خانوار با توجه به یارانه‌های دولتی است که مصوب شده این موضوع را در دست کار قرار دهیم.



وی همچنین از طراحی مکمل‌های سلامتی ویژه سالمندان با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد و گفت: این موضوع نیز به زودی اضافه خواهد شد. تهدیدات حوزه سلامت جامعه جدی است و با همکاری دستگاه‌های مختلف، به دنبال ارتقای امنیت غذایی و سلامت همگانی هستیم.