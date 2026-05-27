۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

ایجاد رینگ پایدار گاز سلسله ضرورت زیرساختی در حوزه پدافند غیرعامل است

الشتر- فرماندار سلسله، ایجاد رینگ پایدار گاز را یک ضرورت زیرساختی در حوزه پدافند غیرعامل دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی اختصاصی با هدف ارتقای زیرساخت‌های انرژی شهرستان سلسله، فرماندار این شهرستان و مدیرعامل شرکت گاز استان، پیرامون ایجاد رینگ پایدار گازرسانی و تقویت شبکه توزیع به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداختند.

ضرورت ایجاد رینگ پایدار گاز

در این دیدار، مریم ملکی صادقی فرماندار سلسله با تأکید بر موقعیت جغرافیایی شهرستان و لزوم پیش‌بینی تمهیدات لازم به ویژه برای فصول سرد سال، اظهار داشت: ایجاد رینگ پایدار گاز برای شهرستان سلسله، یک ضرورت زیرساختی در حوزه پدافند غیرعامل است.

وی افزود: با اجرای این طرح، شبکه گاز شهرستان از حالت بن‌بست خارج شده و در صورت بروز هرگونه مشکل در خطوط اصلی، جریان گاز پایدار و بدون افت فشار باقی خواهد ماند.

ابعاد فنی طرح رینگ پایدار

در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان، به تشریح ابعاد فنی ایجاد رینگ پایدار در سلسله پرداخت و گفت: طرح رینگ پایدار یکی از پروژه‌های استراتژیک شرکت گاز در منطقه است که با هدف اتصال خطوط انتقال به یکدیگر و ایجاد مسیرهای جایگزین طراحی شده است.

سپهوند تأکید کرد: هدف‌گذاری ما این است که با مدیریت دقیق زمان‌بندی، مراحل اجرای این پروژه را به سرعت پیش ببریم تا ان‌شاءالله شاهد تکمیل و بهره‌برداری از این زیرساخت حیاتی باشیم.

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
