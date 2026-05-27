ایجاد رینگ پایدار گاز سلسله ضرورت زیرساختی در حوزه پدافند غیرعامل است

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی اختصاصی با هدف ارتقای زیرساخت‌های انرژی شهرستان سلسله، فرماندار این شهرستان و مدیرعامل شرکت گاز استان، پیرامون ایجاد رینگ پایدار گازرسانی و تقویت شبکه توزیع به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداختند.

ضرورت ایجاد رینگ پایدار گاز

در این دیدار، مریم ملکی صادقی فرماندار سلسله با تأکید بر موقعیت جغرافیایی شهرستان و لزوم پیش‌بینی تمهیدات لازم به ویژه برای فصول سرد سال، اظهار داشت: ایجاد رینگ پایدار گاز برای شهرستان سلسله، یک ضرورت زیرساختی در حوزه پدافند غیرعامل است.

وی افزود: با اجرای این طرح، شبکه گاز شهرستان از حالت بن‌بست خارج شده و در صورت بروز هرگونه مشکل در خطوط اصلی، جریان گاز پایدار و بدون افت فشار باقی خواهد ماند.

ابعاد فنی طرح رینگ پایدار

در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان، به تشریح ابعاد فنی ایجاد رینگ پایدار در سلسله پرداخت و گفت: طرح رینگ پایدار یکی از پروژه‌های استراتژیک شرکت گاز در منطقه است که با هدف اتصال خطوط انتقال به یکدیگر و ایجاد مسیرهای جایگزین طراحی شده است.

سپهوند تأکید کرد: هدف‌گذاری ما این است که با مدیریت دقیق زمان‌بندی، مراحل اجرای این پروژه را به سرعت پیش ببریم تا ان‌شاءالله شاهد تکمیل و بهره‌برداری از این زیرساخت حیاتی باشیم.