  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

۷ همت از مطالبات داروخانه‌ها پرداخت شد

۷ همت از مطالبات داروخانه‌ها پرداخت شد

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: بیش از ۷۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات مربوط به طرح «دارویار» را به حساب داروخانه‌ها و مراکز درمانی به‌عنوان ذی‌نفعان نهایی پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: ۷۰ هزار میلیارد ریال مطالبات دارویی و درمانی در قالب طرح «دارویار» به حساب داروخانه‌ها و مراکز درمانی دانشگاهی و غیر دانشگاهی پرداخت شد.

این پرداخت‌ها شامل هزینه‌های خدمات سرپایی و بستری، تأمین شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی مراکز دانشگاهی و غیردانشگاهی بوده و در راستای تقویت روند خدمت‌رسانی در حوزه درمان انجام شده است.

در این چارچوب، سهم سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۴.۲ همت، سازمان بیمه سلامت ایران بیش از ۲ همت و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

بر این اساس، تسویه این مطالبات با هدف کاهش فشار بر مراکز درمانی، تسهیل دسترسی بیماران به دارو و جلوگیری از اختلال در روند ارائه خدمات درمانی صورت گرفته و حمایت از نظام سلامت کشور با قوت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6842695
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها