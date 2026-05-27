به گزارش خبرگزاری مهر، از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: ۷۰ هزار میلیارد ریال مطالبات دارویی و درمانی در قالب طرح «دارویار» به حساب داروخانه‌ها و مراکز درمانی دانشگاهی و غیر دانشگاهی پرداخت شد.

این پرداخت‌ها شامل هزینه‌های خدمات سرپایی و بستری، تأمین شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی مراکز دانشگاهی و غیردانشگاهی بوده و در راستای تقویت روند خدمت‌رسانی در حوزه درمان انجام شده است.

در این چارچوب، سهم سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۴.۲ همت، سازمان بیمه سلامت ایران بیش از ۲ همت و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

بر این اساس، تسویه این مطالبات با هدف کاهش فشار بر مراکز درمانی، تسهیل دسترسی بیماران به دارو و جلوگیری از اختلال در روند ارائه خدمات درمانی صورت گرفته و حمایت از نظام سلامت کشور با قوت ادامه خواهد داشت.