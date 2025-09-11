ترافیک در ورودی گیلان پر حجم اما روان است

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این مدت، تعداد تردد ورودی به استان ۳۱۰ هزار و ۶۰۸ دستگاه و تردد خروجی از استان ۲۳۴ هزار و ۹۲۹ دستگاه ثبت شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان با بیان اینکه میزان انباشت ترددها نیز ۷۵ هزار و ۶۷۹ دستگاه گزارش شده است، افزود: همچنین تردد ورودی خودروها از آزادراه‌های استان گیلان ۱۸۱ هزار و ۶۲۵ دستگاه بوده است.

مرادی درباره وضعیت ترافیکی جاده‌ها گفت: ورودی‌های استان گیلان پرحجم اما روان است و مشکلی در جریان تردد وجود ندارد لذا توصیه می‌شود رانندگان با احتیاط بیشتری در این مناطق حرکت کنند.

وی با تاکید بر اینکه در خروجی‌های استان به ویژه محدوده سراوان تا امامزاده هاشم ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است، گفت: مسافران برای جلوگیری از بروز حوادث ناگوار ضمن برنامه ریزی دقیق سفر در صورت مشاهده هرگونه مشکل یا انسداد جاده‌ای موضوع را سریعاً به سامانه‌های مربوط اطلاع دهند.

مرادی در پایان از همکاری تمامی نیروهای امدادی، پلیس راهور، راهداری و عوامل اجرایی استان قدردانی کرد و ادامه داد: استمرار هماهنگی برای تسهیل تردد و حفظ ایمنی مسافران در تمامی مسیرهای استان مورد تاکید است.