انفجار پهپادهای حزب الله در پادگان نظامی اسرائیل و سانسور میزان تلفات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین؛ رسانه‌های رژیم صهیونیستی از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در الجلیل غربی و انفجار چندین پهپاد بمب‌ گذاری شده در یک منطقه نظامی در الجلیل اشغالی خبر دادند.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که تعدادی از پهپادهای بمب‌ گذاری شده حزب الله در شمال رصد شده و تحقیقات در مورد این حادثه در حال انجام است.

منابع رسانه‌ای صهیونیستی تصریح کردند که عملیات پهپادی حزب الله تلفاتی را در میان صهیونیست به جای گذاشته است، اما جزئیات حادثه هنوز فاش نشده است و ارتش اسرائیل با بیانیه‌ای از طریق سخنگوی خود این موضوع را اعلام خواهد کرد.

از سوی دیگر حزب‌ الله لبنان اعلام کرد که یک تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه بستان زطام واقع در شهرک زوطر شرقی با پهپاد انتحاری «ابابیل» هدف قرار داده است.

حزب‌ الله همچنین بیان کرد: تجمعی از خودروهای نظامی و نظامیان اشغالگر را در تله الخزان در شهرک زوطر شرقی با چند فروند موشک هدف قرار داده است.

همچنین منابع خبری از آتش‌سوزی در شهرک شلومی در شمال فلسطین اشغالی بر اثر اصابت پهپاد حزب الله خبر دادند.