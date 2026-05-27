موج گسترده حملات رژیم صهیونیستی به جنوب و شرق لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار الجزیره از موج گسترده حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب و شرق لبنان خبر داد.

بر اساس این گزارش، شهرک‌های قعقعیه الجسر، جبشیت، القصیبه، یحمر الشقیف، زبدین، زفتا، عدشیت و تفاحتا در جنوب لبنان هدف حملات جنگنده‌ها و پهپادهای اسرائیلی قرار گرفتند.

در شرق لبنان نیز ارتفاعات الهرمل، جرود حلبتا، فلاوی و جرود بودای در منطقه بعلبک هدف حملات هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

هم‌زمان ارتش رژیم صهیونیستی برای ساکنان پنج روستا و شهرک در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد.

حزب‌ الله از هدف قرار دادن تانک مرکاوا و تجمع نظامیان اسرائیلی خبر داد



حزب‌ الله لبنان اعلام کرد که یک تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه بستان زطام واقع در شهرک زوطر شرقی با پهپاد انتحاری «ابابیل» هدف قرار داده است.

حزب‌ الله همچنین بیان کرد: تجمعی از خودروهای نظامی و نظامیان اشغالگر را در تله الخزان در شهرک زوطر شرقی با چند فروند موشک هدف قرار داده است.

همچنین منابع خبری از آتش‌سوزی در شهرک شلومی در شمال فلسطین اشغالی بر اثر اصابت پهپاد حزب الله خبر دادند.