۸ کشته و زخمی در حمله پهپادی حزب الله به پادگان نظامی اسرائیل 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع رسانهای رژیم صهیونیستی، عملیات پهپادی حزب الله لبنان در شمال سرزمینهای اشغالی که ساعتی پیش با حمله به پادگان نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه الجلیل انجام شد، با تلفاتی همراه بود.
رسانههای صهیونیستی اذعان دارند که پهپاد های بمبگذاری شده حزب الله لبنان اهداف متعلق به ارتش صهیونیستی را مورد اصابت قرار میدهند.
بنابر اذعان رسانههای صهیونیستی، در اثر انفجار پهپادهای بمبگذاری شده در پادگان نظامی منطقه شومیرا در الجلیل غربی یک نظامی زن صهیونیست به هلاکت رسیده و ۷ نفر دیگر زخمی شدند.
منابع صهیونیستی ضمن اعلام این عملیات گزارش دادند که آژیرهای خطر در شومیرا در الجلیل غربی به دلیل ترس از نفوذ پهپادها به صدا درآمده است.
رسانههای صهیونیستی همچنین از فعال شدن آژیرهای خطر در مناطق «افن مناحم»، «زرعیت»، «شومیرا» و «شتولا» در الجلیل غربی به دلیل ترس از نفوذ پهپادها خبر دادند.
بنا بر اعلام رسانههای اسرائیلی آژیرهای خطر در مناطق «ادمیت»، «ایالون»، «گورین»، «گورنوت هاگلیل»، «حنیتا»، «یارا» و «عرب العرامشه» نیز به صدا درآمده است.
بر اساس این گزارش شلیک مداوم موشکها و پهپادهای انفجاری از لبنان به شهرکهای شمالی این رژیم تداوم دارد.
رسانههای صهیونیستی فاش کردند: ما روزهای سختی را پیش رو داریم و حزبالله همچنان به گرفتن تلفات از نظامیان ارتش اسرائیل ادامه میدهد.
از سوی دیگر مقاومت اسلامی لبنان با صدور بیانیهای اعلام کرد که نیروهای این جنبش در شرق زوطر با دشمن صهیونیستی از فاصله صفر و با سلاحهای سبک و متوسط درگیر شده اند.
در این بیانیه آمده است که مجاهدان مقاومت دشمن را مجبور به عقبنشینی کرده و سپس دشمن اقدام به اجرای کمربندهای آتشین در منطقه کرد.
