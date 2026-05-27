رژیم صهیونیستی در نبطیه به دنبال چیست؟ 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گزارش‌های میدانی در خصوص آخرین تحولات جبهه لبنان حاکی از آن است که رژیم صهیونیستی استراتژی مشخصی را دنبال می‌کند که هدف آن محاصره شهر نبطیه از سمت شرق است. این رژیم با تلاش‌های مکرر خود از ۱۵ روز پیش در محور دیر سریان به سمت وادی اللیطانی و سپس زوطر الشرقیه این هدف را دنبال می‌کند.

اشغالگران صهیونیست همچنان حملات هوایی خود را از طریق بمباران مداوم روستاهای استان نبطیه ادامه می‌دهند و همزمان تحرکات زمینی ارتش صهیونیستی نیز دنبال می شود که با مقاومت حزب الله لبنان و موانع طبیعی منطقه مواجه شده است.

شهر نبطیه در استان نبطیه واقع شده و در میان شهرها و روستاهای رشته کوه جنوب لبنان قرار دارد. این شهر حدود ۷۰ کیلومتر از بیروت فاصله دارد و یکی از شهرهای غنی از آثار باستانی است که آن را به یک مقصد گردشگری برجسته تبدیل کرده است.

این شهر نقش برجسته‌ای در تاریخ مقاومت لبنان در برابر اشغالگری اسرائیل داشته و در سپتامبر ۲۰۲۴ در جریان درگیری‌های مداوم بین اسرائیل و حزب‌الله به شدت مورد حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت.

«الیاس فرحات» کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک موانعی که مانع از دستیابی استراتژی نظامی اسرائیل به اهداف خود در عرصه میدانی می‌شود، را تشریح کرده و توضیح داد که محور دیر سریان از مسیر «خله راج» تا زوطر شرقی به دلیل شیب تند و صعب العبور بودن، برای پیشروی خودروهای زرهی مناسب نیست.

فرحات افزود که حزب‌الله لبنان دو روز پیش یک بولدوزر نظامی از نوع «D۹» را با یک پهپاد انتحاری منهدم کرد که احتمالاً در حال هموار کردن مسیر برای عبور خودروها بوده است.

وی تصریح کرد که هدف واقعی تل آویو از این تحرکات، رسیدن به زوطر شرقی و سپس بخش شرقی نبطیه است که شامل کفر تبنیت، یحمر الشقیف و ارنون می‌شود و در نهایت به شهر نبطیه می‌رسد تا بتواند محاصره کامل نظامی این شهر را دنبال کند.

از سوی دیگر «محمد رمال» روزنامه‌نگار تصریح کرد که نیروهای اشغالگر صهیونیستی همچنان تلاش‌های خود را در بخش شرقی، به ویژه در منطقه نزدیک به نبطیه و وادی اللیطانی متمرکز کرده‌اند. آنها از ساعات اولیه صبح بمباران توپخانه‌ای مداوم، شهرک‌های زوطر، یحمر الشقیف و کفر تبنیت را هدف قرار داده است.

وی افزود که منطقه یحمر الشقیف به دلیل مشرف بودن بر مرجعیون و اصبع الجلیل در شمال و کل استان نبطیه در جنوب، از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار است که باعث اصرار رژیم صهیونیستی بر نفوذ به آن شده است.

رمال همچنین با اشاره به گسترش دایره حملات حزب‌الله علیه مراکز نظامی در مناطق برانیت و نطوعه می افزاید که صدای آژیرهای خطر در اطراف کریات شمونه، المطلة و مرغلیوت مکررا به گوش می رسد.

شدت حملات حزب‌الله به سرزمین های اشغالی

فرحات تصریح کرد که حملات حزب‌الله به شهرک‌های مسکاو عام و مرگلیوت در چارچوب یک استراتژی برنامه‌ ریزی شده برای هدف قرار دادن نقاط شروعی است که نیروهای اسرائیلی در آن به سمت وادی، الطیبه و دیر سریان تجمع می‌کنند.

وی تاکید کرد که مانع اصلی پیش روی اسرائیل همچنان عدم توانایی آن در پیشروی یک گردان یا تیپ تانک و نفربر از طریق شیب‌های «خله راج» است، در حالی که خودروها در معرض خطر مداوم پهپادهای انتحاری قرار دارند که این روزها به قوی‌ترین سلاح در دست نیروهای مقاومت تبدیل شده‌ اند.