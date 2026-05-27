به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین اجاق‌زاده در تشریح این عملیات اظهار کرد: این بناهای در حال احداث که هیچگونه مجوز قانونی نداشتند، در روستای «جلیکان سفلی» از توابع شهرستان نور شناسایی شدند. مجموع زیربنای این واحدهای نیمه‌کاره حدود سه هزار مترمربع بوده است.

وی افزود: این اقدام پس از طی مراحل قانونی، تشکیل پرونده و اخذ دستور قاطع از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نور، با حضور نمایندگان امور اراضی، واحد حقوقی جهاد کشاورزی، اکیپ گشت ۱۳۱ و همکاری مؤثر نیروی انتظامی انجام شد.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی غرب مازندران تأکید کرد: برخورد با متخلفان عرصه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بدون هیچ اغماضی و صرفاً بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی دنبال می‌شود و هدف اصلی صیانت از بستر تولید و جلوگیری از خردشدن و ازدست‌رفتن زمین‌های کشاورزی است.

او در پایان گفت: نظارت میدانی با استفاده از سامانه ۱۳۱ ادامه دارد و با هرگونه ساخت‌وساز بدون مجوز در اراضی کشاورزی قاطعانه برخورد خواهد شد.