حملات حزب الله لبنان به سامانه گنبد آهنین رژیم صهیونیستی 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌هایی اعلام کرد که یک خودروی مهندسی متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی را در پادگان الجلیل غربی با پهپاد ابابیل هدف قرار داده است.

منابع صهیونیستی گزارش دادند که در این حمله یک نظامی رژیم صهیونیستی به هلاکت رسیده و ۷ تن دیگر زخمی شده اند. این آمار در حالی منتشر شده که رسانه های صهیونیستی فاش کردند که در نتیجه ادامه حملات پهپادی حزب الله به این منطقه، دسترسی صهیونیست‌ها به تعدادی از زخمی‌ها امکان پذیر نشده است.

مقاومت همچنین از حمله به تجمع خودروها و نظامیان رژیم صهیونیستی در مسیر رودخانه شهرک زوطر شرقی با حملات موشکی خبر داد. حزب الله همچنین تجمع خودروها و نظامیان رژیم صهیونیستی را در شهرک رب ثلاثین موشک باران کرد.

حزب الله لبنان همچنین سامانه گنبد آهنین وابسته به ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه جل العلام دو بار هدف حملات پهپاد انتحاری ابابیل قرار داد.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد که ارتش این رژیم به وجود نقص در سیستم هشداردهنده علیه پهپادهای بمب‌گذاری شده حزب الله اذعان کرده است.

حزب الله لبنان همچنین در بیانیه دیگری اعلام کرد که موضع توپخانه اشغالگران صهیونیست را در شهرک العدیسه در چندین نوبت با رگبار موشکی هدف قرار داده است.

شبکه ۱۲رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در حملات حزب الله به خودروهای زرهی ارتش اسرائیل دو نظامی دیگر صهیونیست زخمی شده اند.