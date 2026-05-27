هشدار تخلیه شهر ۱۶۰ هزار نفری صور و آواره شدن مردم لبنان+ فیلم 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی پس از هشدار تخلیه شهر بزرگ و پرجمعیت صور، خواستار تخلیه مناطق جنوب لبنان تا شمال رود الزهرانی شد و تمامی این مناطق را « مناطق جنگی» اعلام کرد.

در پی این اقدام ارتش رژیم صهیونیستی، ده‌ها هزار نفر از مردم شهر ۱۶۰ هزار نفری صور مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده‌اند و نیروهای امنیتی و امدادی در این شهر در حالت آماده باش کامل قرار گرفته‌اند.



حملات حزب الله لبنان به سامانه گنبد آهنین رژیم صهیونیستی

همزمان با تشدید جنایات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، حزب الله نیز عملیات ضد صهیونیستی خود علیه مواضع ارتش و تجهیزات و تجمعات نظامی و سامانه گنبد آهنین رژیم صهیونیستی افزایش داد.

حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌هایی اعلام کرد که یک خودروی مهندسی متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی را در پادگان الجلیل غربی با پهپاد ابابیل هدف قرار داده است.

منابع صهیونیستی گزارش دادند که در این حمله یک نظامی رژیم صهیونیستی به هلاکت رسیده و 7 تن دیگر زخمی شده اند. این آمار در حالی منتشر شده که رسانه های صهیونیستی فاش کردند که در نتیجه ادامه حملات پهپادی حزب الله به این منطقه، دسترسی صهیونیست‌ها به تعدادی از زخمی‌ها امکان پذیر نشده است.

مقاومت همچنین از حمله به تجمع خودروها و نظامیان رژیم صهیونیستی در مسیر رودخانه شهرک زوطر شرقی با حملات موشکی خبر داد. حزب الله همچنین تجمع خودروها و نظامیان رژیم صهیونیستی را در شهرک رب ثلاثین موشک باران کرد.

حزب الله لبنان همچنین سامانه گنبد آهنین وابسته به ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه جل العلام دو بار هدف حملات پهپاد انتحاری ابابیل قرار داد.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد که ارتش این رژیم به وجود نقص در سیستم هشداردهنده علیه پهپادهای بمب‌گذاری شده حزب الله اذعان کرده است.

حزب الله لبنان همچنین در بیانیه دیگری اعلام کرد که موضع توپخانه اشغالگران صهیونیست را در شهرک العدیسه در چندین نوبت با رگبار موشکی هدف قرار داده است.

شبکه ۱۲رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در حملات حزب الله به خودروهای زرهی ارتش اسرائیل دو نظامی دیگر صهیونیست زخمی شده اند.



حملات گسترده رژیم صهیونیستی به شهر صور

ارتش رژیم صهیونیستی از لحظاتی پیش حملات گسترده علیه شهر صور در جنوب لبنان را آغاز کرده است.

از سوی دیگر وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که تعداد شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به این کشور از روز دوم مارس به ۳۲۶۹ شهید و ۹۸۴۰ زخمی رسیده است.

در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهر صور در جنوب لبنان، چند تن شهید و تعداد دیگری نیز زخمی شدند. این حمله در اردوگاه البص واقع در شهر مذکور رخ داده است.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یسرائیل کاتس وزیر جنگ این رژیم دو روز پیش بعد از نشستی بر تشدید حملات به حزب الله و لبنان تا ضاحیه بیروت تأکید کرده و به ارتش دستورات را صادر کردند.

اذعان ارتش صهیونیستی به ۵۵۰ حمله به لبنان طی یک هفته

ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای اذعان کرد که طی یک هفته گذشته بالغ بر ۵۵۰ هدف را در لبنان مورد اصابت قرار داده است.

در حالی که بنابر اعلام منابع لبنانی، بیشتر زیرساخت‌های غیرنظامی و خانه‌های مسکونی به ویژه در جنوب لبنان طی هفته اخیر هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند، ارتش رژیم صهیونیستی در توجیه جنایت خود مدعی شده است که این حملات را علیه اهداف وابسته به زیرساخت‌های نظامی حزب الله انجام داده است.

ارتش صهیونیستی در بیانیه خود مدعی شده است که به ساختمان‌های نظامی، مقرها و مواضع پرتاب موشک حزب الله در بقاع متعلق به حزب الله حمله کرده است.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که هویت بسیاری از قربانیان و شهدای لبنانی که شامل غیرنظامیان و زنان و کودکان هستند، نشان دهنده غیر نظامی بودن اماکنی است که حملات رژیم صهیونیستی علیه آنها صورت گرفته است.

رژیم صهیونیستی ساعتی پیش و اندکی پس از هشدار تخلیه، حملاتی را به شهر صور انجام داد، اما پیش بینی می‌شود که شدت حملات طی ساعات آینده افزایش پیدا کند.

ارتش صهیونیستی در توجیه جنایات جنگی خود در حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی شهر صور مدعی شده که حملات خود را علیه مواضع حزب الله و تجهیزات نظامی آنها انجام می‌دهد و در بیانیه خود از ساکنان جنوب لبنان خواسته است تا از مراکز وابسته یه عناصر حزب الله دور شوند.

تلاش مردم شهر صور برای خروج از این شهر ترافیک شدیدی را در روجی‌های شهر ایجاد کرده و مردم و غیر نظامیان را آواره کرده است.

تازه ترین بیانیه های حزب‌الله درباره حمله به مراکز صهیونیستی

حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌هایی از حمله به تجمعات نظامیان دشمن صهیونیستی در اطراف شهرک العدیسه در جنوب لبنان با موشک‌های پیشرفته خبر داد.

در بیانیه‌های حزب الله همچنین آمده است: ما تجمعات دشمن صهیونیستی را در اطراف تپه الخزان در شهرک زوطر الشرقیه در جنوب لبنان با موشک‌های پیشرفته بمباران کردیم.

حزب الله همچنین تاکید کرد که با چندین موشک، تجمع خودروها و نظامیان دشمن صهیونیستی را در شهرک زوطر شرقی در جنوب لبنان بمباران کرده است.

حزب الله لبنان طی دو عملیات دیگر، به وسیله ریزپرنده‌های مرگبار، یک دستگاه تانک مرکاوای ارتش صهیونیستی را در شهرک زوطر شرقی واقع در جنوب لبنان هدف قرار داد و منهدم کرد.

در عملیات دیگر، رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان یک دستگاه خودروی نظامی «نمیرا» را به همراه تجمع نظامیان صهیونیست در شهرک مذکور را با دو عدد ریزپرنده انتحاری هدف قرار داده است. حزب الله همچنین در شهرک مذکور، یک دستگاه بولدوزر نظامی از نوع دی۹ را هدف قرار داده است.

از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی نیز که حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی لبنان را در دستور کار خود دارد ، مدعی حمله به مقرهای حزب‌الله در منطقه صور شد.

ارتش رژیم صهیونیستی که ساعاتی پیش هشدار فوری تخلیه به ساکنان شهر صور و محله‌های اطراف آن داده بود، از ساعتی پیش اعلام کرد که حمله به این مناطق را آغاز کرده است. این هشدارها و حملات منجر به آوارگی گسترده مردم در شهر صور و محله‌های اطراف آن در جنوب لبنان شده است، در حالی که تیم‌های اورژانس در حالت آماده‌باش هستند و از ساکنان می‌خواهند مناطق مشخص شده توسط ارتش رژیم صهیونیستی را ترک کنند.

۸ کشته و زخمی در حمله پهپادی حزب الله به پادگان نظامی اسرائیل

عملیات پهپادی حزب الله لبنان در شمال سرزمین‌های اشغالی که ساعتی پیش با حمله به پادگان نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه الجلیل انجام شد، با تلفاتی همراه بود.

رسانه‌های صهیونیستی اذعان دارند که پهپاد های بمب‌گذاری شده حزب الله لبنان اهداف متعلق به ارتش صهیونیستی را مورد اصابت قرار می‌دهند.

بنابر اذعان رسانه‌های صهیونیستی، در اثر انفجار پهپادهای بمب‌گذاری شده در پادگان نظامی منطقه شومیرا در الجلیل غربی یک نظامی زن صهیونیست به هلاکت رسیده و ۷ نفر دیگر زخمی شدند.

منابع صهیونیستی ضمن اعلام این عملیات گزارش دادند که آژیرهای خطر در شومیرا در الجلیل غربی به دلیل ترس از نفوذ پهپادها به صدا درآمده است.

رسانه‌های صهیونیستی همچنین از فعال شدن آژیرهای خطر در مناطق «افن مناحم»، «زرعیت»، «شومیرا» و «شتولا» در الجلیل غربی به دلیل ترس از نفوذ پهپادها خبر دادند.

بنا بر اعلام رسانه‌های اسرائیلی آژیرهای خطر در مناطق «ادمیت»، «ایالون»، «گورین»، «گورنوت هاگلیل»، «حنیتا»، «یارا» و «عرب العرامشه» نیز به صدا درآمده است.

بر اساس این گزارش شلیک مداوم موشک‌ها و پهپادهای انفجاری از لبنان به شهرک‌های شمالی این رژیم تداوم دارد.

رسانه‌های صهیونیستی فاش کردند: ما روزهای سختی را پیش رو داریم و حزب‌الله همچنان به گرفتن تلفات از نظامیان ارتش اسرائیل ادامه می‌دهد.

نبرد از فاصله صفر در منطقه راهبردی زوطر میان مقاومت و نظامیان اسرائیلی

نبرد در جبهه زوطر که محوری راهبردی محسوب می شود با شدت تمام میان رزمندگان مقاومت لبنان و نظامیان رژیم صهیونیستی ادامه دارد و نظامیان اسرائیلی تاکنون در پیشروی ناکام مانده اند.

در همین حال حزب ‌الله از درگیری سنگین در زوطر شرقی خبر داد. حزب ‌الله لبنان اعلام کرد از ساعت ۴ بامداد امروز، نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه مجرای رودخانه در زوطر شرقی با موشک‌های سنگین و گلوله‌های خمپاره هدف قرار داده است.

حزب ‌الله بیان کرد که رزمندگان مقاومت ساعت ۹ صبح در شهرک زوطر شرقی، از فاصله صفر با نیروهای دشمن درگیر شدند.

بر اساس این بیانیه، مبارزان مقاومت، ارتش رژیم صهیونیستی را وادار به عقب‌نشینی از زوطر شرقی کردند و پس از آن، دشمن اقدام به اجرای کمربندهای آتش در این منطقه کرد.

نفوذ ۳ پهپاد از لبنان به الجلیل غربی

منابع صهیونیستی اعلام کردند که پس از رصد نفوذ یک پهپاد از لبنان، آژیرهای خطر در منطقه شلومی در الجلیل غربی به صدا درآمد.

رسانه های رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای انفجارهایی در این منطقه خبر می دهند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که ۳ پهپاد از لبنان به منطقه شلومی در الجلیل غربی نفوذ کرده‌اند که ۲ فروند از آن‌ها در مناطق باز سقوط کرده است.

اشغالگران در پناهگاه

همزمان کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی اذعان کرد: بامداد امروز از بیست هزار نفر از ساکنان اصبع الجلیل خواسته شد که به پناهگاه بروند و این فقط به سبب شلیک یک موشک از سوی حزب الله لبنان بود.

معاریو رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرد: ساکنان نزدیک مرز با لبنان تاوای سنگینی را می دهند. تهدید امنیتی و فرسایش اقتصادی تمام شدنی نیست.

تداوم حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

همزمان حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان تشدید شده است. خبرنگار الجزیره از حملات رژیم صهیونیستی به کفرتبنیت و یحمر الشقیف در نبطیه در جنوب لبنان خبر داد.

توپخانه رژیم صهیونیستی نیز شهرک های المنصوری، شوکین،، الحنیه، مفدون، یحمر الشقیف، کفرتبنیت و صریفا در جنوب لبنان را گلوله باران کرد.

شهرک های زوطر، طورا، صریفا، باریش، دبین، النبطیه الفوقا و برج قلاویه در جنوب لبنان از سوی جنگنده های اسرائیلی بمباران شد.

منابع امدادی لبنانی از شهادت یک امدادگر در حمله رژیم صهیونیستی به شهرک فرعون در شرق لبنان حین انجام امدادرسانی پزشکی خبر دادند.

خبرگزاری لبنان از شهادت دو نفر و زخمی شدن یک نفر دیگر در حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به دیر عامص در صور در جنوب لبنان خبر داد.



رژیم صهیونیستی در نبطیه به دنبال چیست؟

بررسی راهبرد نظامی رژیم صهیونیستی نشان می دهد که ارتش این رژیم در مجموعه عملیات خود به دنبال محاصره و اشغال شهر نبطیه در جنوب لبنان است. گزارش‌های میدانی در خصوص آخرین تحولات جبهه لبنان حاکی از آن است که رژیم صهیونیستی استراتژی مشخصی را دنبال می‌کند که هدف آن محاصره شهر نبطیه از سمت شرق است. این رژیم با تلاش‌های مکرر خود از ۱۵ روز پیش در محور دیر سریان به سمت وادی اللیطانی و سپس زوطر الشرقیه این هدف را دنبال می‌کند.

اشغالگران صهیونیست همچنان حملات هوایی خود را از طریق بمباران مداوم روستاهای استان نبطیه ادامه می‌دهند و همزمان تحرکات زمینی ارتش صهیونیستی نیز دنبال می شود که با مقاومت حزب الله لبنان و موانع طبیعی منطقه مواجه شده است.

شهر نبطیه در استان نبطیه واقع شده و در میان شهرها و روستاهای رشته کوه جنوب لبنان قرار دارد. این شهر حدود ۷۰ کیلومتر از بیروت فاصله دارد و یکی از شهرهای غنی از آثار باستانی است که آن را به یک مقصد گردشگری برجسته تبدیل کرده است.

این شهر نقش برجسته‌ای در تاریخ مقاومت لبنان در برابر اشغالگری اسرائیل داشته و در سپتامبر ۲۰۲۴ در جریان درگیری‌های مداوم بین اسرائیل و حزب‌الله به شدت مورد حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت.

«الیاس فرحات» کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک موانعی که مانع از دستیابی استراتژی نظامی اسرائیل به اهداف خود در عرصه میدانی می‌شود، را تشریح کرده و توضیح داد که محور دیر سریان از مسیر «خله راج» تا زوطر شرقی به دلیل شیب تند و صعب العبور بودن، برای پیشروی خودروهای زرهی مناسب نیست.

فرحات افزود که حزب‌الله لبنان دو روز پیش یک بولدوزر نظامی از نوع «D۹» را با یک پهپاد انتحاری منهدم کرد که احتمالاً در حال هموار کردن مسیر برای عبور خودروها بوده است.

وی تصریح کرد که هدف واقعی تل آویو از این تحرکات، رسیدن به زوطر شرقی و سپس بخش شرقی نبطیه است که شامل کفر تبنیت، یحمر الشقیف و ارنون می‌شود و در نهایت به شهر نبطیه می‌رسد تا بتواند محاصره کامل نظامی این شهر را دنبال کند.

از سوی دیگر «محمد رمال» روزنامه‌نگار تصریح کرد که نیروهای اشغالگر صهیونیستی همچنان تلاش‌های خود را در بخش شرقی، به ویژه در منطقه نزدیک به نبطیه و وادی اللیطانی متمرکز کرده‌اند. آنها از ساعات اولیه صبح بمباران توپخانه‌ای مداوم، شهرک‌های زوطر، یحمر الشقیف و کفر تبنیت را هدف قرار داده است.

وی افزود که منطقه یحمر الشقیف به دلیل مشرف بودن بر مرجعیون و اصبع الجلیل در شمال و کل استان نبطیه در جنوب، از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار است که باعث اصرار رژیم صهیونیستی بر نفوذ به آن شده است.

رمال همچنین با اشاره به گسترش دایره حملات حزب‌الله علیه مراکز نظامی در مناطق برانیت و نطوعه می افزاید که صدای آژیرهای خطر در اطراف کریات شمونه، المطلة و مرغلیوت مکررا به گوش می رسد.

شدت حملات حزب‌الله به سرزمین های اشغالی

فرحات تصریح کرد که حملات حزب‌الله به شهرک‌های مسکاو عام و مرگلیوت در چارچوب یک استراتژی برنامه‌ ریزی شده برای هدف قرار دادن نقاط شروعی است که نیروهای اسرائیلی در آن به سمت وادی، الطیبه و دیر سریان تجمع می‌کنند.

وی تاکید کرد که مانع اصلی پیش روی اسرائیل همچنان عدم توانایی آن در پیشروی یک گردان یا تیپ تانک و نفربر از طریق شیب‌های «خله راج» است، در حالی که خودروها در معرض خطر مداوم پهپادهای انتحاری قرار دارند که این روزها به قوی‌ترین سلاح در دست نیروهای مقاومت تبدیل شده‌ اند.