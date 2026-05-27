اذعان ارتش صهیونیستی به ۵۵۰ حمله به لبنان طی یک هفته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای اذعان کرد که طی یک هفته گذشته بالغ بر ۵۵۰ هدف را در لبنان مورد اصابت قرار داده است.

در حالی که بنابر اعلام منابع لبنانی، بیشتر زیرساخت‌های غیرنظامی و خانه‌های مسکونی به ویژه در جنوب لبنان طی هفته اخیر هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند، ارتش رژیم صهیونیستی در توجیه جنایت خود مدعی شده است که این حملات را علیه اهداف وابسته به زیرساخت‌های نظامی حزب الله انجام داده است.

ارتش صهیونیستی در بیانیه خود مدعی شده است که به ساختمان‌های نظامی، مقرها و مواضع پرتاب موشک حزب الله در بقاع متعلق به حزب الله حمله کرده است.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که هویت بسیاری از قربانیان و شهدای لبنانی که شامل غیرنظامیان و زنان و کودکان هستند، نشان دهنده غیر نظامی بودن اماکنی است که حملات رژیم صهیونیستی علیه آنها صورت گرفته است.