  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۰

اذعان ارتش صهیونیستی به ۵۵۰ حمله به لبنان طی یک هفته

اذعان ارتش صهیونیستی به ۵۵۰ حمله به لبنان طی یک هفته

ارتش رژیم صهیونیستی در تشریح جنایات و تجاوزهای خود علیه لبنان به انجام ۵۵۰ حمله طی هفته گذشته به این کشور اذعان کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای اذعان کرد که طی یک هفته گذشته بالغ بر ۵۵۰ هدف را در لبنان مورد اصابت قرار داده است.

در حالی که بنابر اعلام منابع لبنانی، بیشتر زیرساخت‌های غیرنظامی و خانه‌های مسکونی به ویژه در جنوب لبنان طی هفته اخیر هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند، ارتش رژیم صهیونیستی در توجیه جنایت خود مدعی شده است که این حملات را علیه اهداف وابسته به زیرساخت‌های نظامی حزب الله انجام داده است.

ارتش صهیونیستی در بیانیه خود مدعی شده است که به ساختمان‌های نظامی، مقرها و مواضع پرتاب موشک حزب الله در بقاع متعلق به حزب الله حمله کرده است.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که هویت بسیاری از قربانیان و شهدای لبنانی که شامل غیرنظامیان و زنان و کودکان هستند، نشان دهنده غیر نظامی بودن اماکنی است که حملات رژیم صهیونیستی علیه آنها صورت گرفته است.

کد مطلب 6842838

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها