احیای گونه نادر گورخر ایرانی در پناهگاه امن کویر گرمسار

سعید یوسف‌پور مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جمعیت گورخر ایرانی در پارک ملی کویر گرمسار به حدود ۵۰ رأس رسیده است، وضعیت کنونی این گورخرها را «پایدار» توصیف کرد و افزود: هیچ خطری گورخر ایرانی را در این پارک تهدید نمی‌کند.

وی تاکید کرد: این امر حاکی از آن است که تلاش‌های حفاظتی و محیط‌بانان در این زیستگاه وسیع، نتیجه بخشیده و شرایط مناسبی برای بقا و زادآوری این گونه نمادین حیات‌وحش ایران فراهم شده است.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان سمنان با تاکید بر اینکه این موفقیت حفاظتی تنها به گورخر محدود نمی‌شود، گفت: پارک ملی کویر میزبان جمعیت قابل توجهی از «جبیر» نیز است.

یوسف‌پور با اشاره به اینکه حدود چهار هزار رأس جبیر در کل کشور زندگی می‌کنند، از حضور حدود ۸۰۰ رأس از این گونه در پارک ملی کویر خبر داد و گفت: این عدد نشان می‌دهد ۲۰ درصد از جمعیت جبیر کشور در این پارک حفاظت شده زندگی می‌کنند.

وی افزود: پارک ملی کویر به عنوان بزرگترین پارک ملی خشکی ایران، با وسعت و امنیت خود، نقش کلیدی در حفظ این دو گونه مهم و آسیب‌پذیر ایفا می‌کند.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان سمنان یادآور شد: زیستگاه اصلی و شناخته‌شده‌تر گورخر ایرانی، منطقه حفاظت شده بهرام گور و پارک ملی قطرویه در مرز استان‌های فارس و کرمان است که جمعیت آن به بیش از یک هزار رأس رسیده است.

یوسف‌پور تاکید کرد: اکنون به نظر می‌رسد پارک ملی کویر گرمسار نیز به عنوان یک قلعه دوم و زیستگاه امیدبخش برای گورخر ایرانی، در حال تثبیت موقعیت خود است و این موضوع، نویدبخش حفاظت از تنوع زیستی ارزشمند ایران در گستره وسیع‌تری از کشور است.