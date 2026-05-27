بیانیه حزب الله لبنان به مناسبت شهادت فرمانده گردان های قسام 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان با صدور بیانیهای شهادت محمد عوده، فرمانده ارشد گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس را تسلیت و تعزیت گفت.
حزب الله در این بیانیه صمیمانهترین مراتب تبریک و تسلیت را به رهبری جنبش حماس، گردانهای شهید عزالدین قسام و مردم مقاوم فلسطین، به مناسبت شهادت فرمانده مجاهد محمد عوده «ابو عمرو» تقدیم کرد.
این بیانیه میافزاید که تلاشهای رژیم صهیونیستی برای ضربه زدن به مقاومت از طریق هدف قرار دادن رهبران و مجاهدان آن، با شکست مواجه خواهد شد.
حزب الله همبستگی کامل خود را با مردم فلسطین و مقاومت شجاعانه آن اعلام و تاکید کرد که غزه که دهها هزار شهید را در راه عزت و کرامت خود تقدیم کرده است، شکست نخواهد خورد و تسلیم نخواهد شد.
