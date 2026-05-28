به گزارش خبرنگار مهر، اولین شب از مجموعه کنسرت‌های «شب‌های هم‌دلی با امدادگران» که توسط خانه سینما، خانه موسیقی و خانه تئاتر با حمایت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران برنامه‌ریزی شده، شامگاه روز چهارشنبه ششم خرداد در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران میزبان جمعی از امدادگران جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با برگزاری کنسرت گروه موسیقی «لیان» به سرپرستی محسن شریفیان در حضور معاون اجتماعی رئیس جمهور بود.

آقای ربیعی این صحبت‌های من را حتما به آقای پزشکیان منتقل کنید

همایون اسعدیان کارگردان، تهیه‌کننده و مدیرعامل خانه سینما در ابتدای این مراسم که با حضور چهره‌هایی چون کمال تبریزی کارگردان سینما، علیرضا گیلوری مدیرعامل خانه تئاتر و علی ربیعی معاون اجتماعی رئیس جمهور همراه بود، درباره انگیزه‌های برگزاری این رویداد موسیقایی توضیح داد: طی روزهایی که به سرمی‌بریم واقعا نمی‌دانستیم چه طور باید از زحمات و تلاش های بی مثال امدادگران جنگ اخیر در مجموعه‌هایی چون هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی قدردانی کنیم. مسیری که منجر شد تا بتوانیم در کنار برخی دیگر از برنامه‌ها فضایی را فراهم کنیم که شاید بتوانیم به سهم اندک خود با برگزاری کنسرت، در فراموشی تلخی‌های این ۴۲ روز برای امدادگران کاری کنیم.

وی افزود: آن چه گفتم جزوی از وظایف اجتماعی ما است که بی تردید بدون حمایت مجموعه های مختلف میسر نمی شد. اما اینجا لازم است در حضور آقای ربیعی به نکته مهمی اشاره کنم؛ اینکه همین حالا و همین عزیزان امدادگری که امشب افتخار میزبانی شان را داریم، هنوز در تنهایی خودشان فکر می کنند شاید می توانستند افراد بیشتری را از آوار ناشی از ویرانی خانه ها در حمله دشمن نجات دهند. من مطمئنم این کابوس همچنان با آنها است و حال روحی مناسبی ندارند که قطعا نشات گرفته از انسانیت آنها است.

مدیرعامل خانه سینما تصریح کرد: حالا که بوی آتش بس یا صلح می آید اما یک عده که گویا دوست داشتند جنگ و ویرانی بیشتر از اینها ادامه پیدا کرده تا منافع بیشتری از ساخت و سازها داشته باشند و البته بدشان هم نمی آید تا این نابودی بیشتر شود، سعی در بیشتر شدن منافع کاسب‌کارانه خود دارند اما باید بدانند ایران عزیزمان را همین امدادگران در همه بخش ها نجات می دهند نه کاسب‌ها؛ این همان موضوعی است که دوست دارم آقای ربیعی (معاون اجتماعی رئیس جمهور) آن را به گوش آقای پزشکیان برساند.

این کارگردان سینما در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: این ویژه‌برنامه با عنوان «شب‌های همدلی با امدادگران» پیش روی شما قرار گرفته است. شمایی که امید خانه‌های ما هستید و امشب امیدوارم فقط اندکی بتوانید این غم‌ها و سختی‌هایی که در طول جنگ متحمل شدید فراموش کنید. البته ما در طول برگزاری کنسرت شب‌های دیگر میزبان تعدادی دیگر از امدادگران در حوزه اورژانس، آتش نشانی و دیگر نهادهای امدادی هستیم که امیدوارم بتوانیم میزبان شایسته ای برای آن عزیزان هم باشیم.

سنگ تمام یک کنش‌گر موسیقی فعال در یک کنسرت ویژه

پس از صحبت های اسعدیان، محسن شریفیان سرپرست گروه موسیقی «لیان» بوشهر که طی ایام جنگ تحمیلی رمضان از کنش‌گران فعال حوزه موسیقی برای دفاع از کیان ایران و حفظ تمامیت ارضی کشورمان بود، همراه با گروه نوازندگان روی صحنه آمد و ضمن گرامیداشت همه آنهایی که در طول جنگ برای حفظ نام ایران از هیچ تلاشی فروگذار نکردند، به اجرای قطعات منتخب این گروه که معمولا از حال و هوای انرژی بخش و نشاط بخشی برخوردار است پرداخت.

وی در بخشی از اجرای برنامه خود خطاب به حضار در سالن گفت: با آقای اسعدیان و دیگر دوستان در خانه سینما، خانه موسیقی و خانه تئاتر خیلی کلنجار رفتیم که آیا راضی به برگزاری این کنسرت بشوم یا نشوم؟ اما به هر حال امروز افتخار می کنم که در کنار شما امدادگران شریف و شجاع حضور دارم تا شاید بتوانم از پس روزهای بسیار سختی که شما و خانواده هایتان گذراندند و گذراندیم شب خوب و خاطره انگیزی را برایتان رقم بزنم. غم بزرگ از دست دادن امدادگران و هم وطنانمان بی تردید از قلب هیچ یک از ما فراموش نمی شود اما باید حالمان را خوب و اندکی غم ها را فراموش کنیم.

این نوازنده، خواننده و پژوهشگر موسیقی نواحی ایران همانند دیگر کنسرت هایش ضمن توضیح درباره قدمت و شناسنامه آثار انتخاب شده برنامه، همراه با تعدادی دیگر از نوازندگان موسیقی نواحی آذربایجان، کردستان و خوزستان قطعات مشترکی را پیش روی مخاطبان در سالن قرار دادند که این آثار با استقبال خوب تماشاگران نیز مواجه شد.

محسن شریفیان در بخش پایانی برنامه خود ضمن قدردانی دوباره از امدادگران هلال احمر در طول جنگ تحمیلی از تماشاگران خواست تا اجرای قطعه پایانی کنسرت را به دلیل ادای احترام به همه شهدای جنگ و امدادگران حوزه های مختلف ایستاده نگاه کنند.

قدردانی اهالی «سه خانه» از امدادگران هلال احمر

در بخش دیگری از برنامه با حضور علی ربیعی، حسین پاکدل نویسنده و کارگردان تئاتر، عاطفه رضوی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، کمال تبریزی کارگردان سینما از برخی امدادگران جمعیت هلال احمر در ایام جنگ تحمیلی قدردانی شد.

میثم افشار، راضیه عالیشوندی، صادق محمودی، علی درویش پور، مرجان سامانی پور، مجید صفری، صفورا پیله ور، زهرا جعفری، احمدپوراندام، رضا باروتیان، مجید میرحسینی، حمید بالارصداقی، ابوالضل مکی از جمله امدادگرانی بودند که به نمایندگی از دیگر امدادگران جمعیت هلال احمر از آنها قدردانی شد.