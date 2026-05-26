به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، مراسم قدردانی از امدادگران کشور توسط خانه سینما، خانه موسیقی و خانه تئاتر با حمایت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سه شب برگزار میشود و از امدادگرانی که در صفوف مقدم دفاع حماسی از هموطنان و ایران حضور داشتند، تقدیر میکنند.
این مراسم همراه با اجرای کنسرت محسن شریفیان در محل نمایشگاه بین المللی تهران سالن میلاد برگزار خواهد شد.
تقدیر از امدادگران هلال احمر چهارشنبه ۶ خرداد، تقدیر از امدادگران سازمان آتشنشانی پنجشنبه ۷ خرداد و تقدیر از امدادگران سازمان اورژانس جمعه ۸ خرداد با حضور هنرمندان برگزار میشود.
