۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۵

برگزاری شب‌های تقدیر از امدادگران ایران

خانه سینما، خانه موسیقی و خانه تئاتر از امدادگران کشور قدردانی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، مراسم قدردانی از امدادگران کشور توسط خانه سینما، خانه موسیقی و خانه تئاتر با حمایت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سه شب برگزار می‌شود و از امدادگرانی که در صفوف مقدم دفاع حماسی از هموطنان و ایران حضور داشتند، تقدیر می‌کنند.

این مراسم همراه با اجرای کنسرت محسن شریفیان در محل نمایشگاه بین المللی تهران سالن میلاد برگزار خواهد شد.

تقدیر از امدادگران هلال احمر چهارشنبه ۶ خرداد، تقدیر از امدادگران سازمان آتش‌نشانی پنجشنبه ۷ خرداد و تقدیر از امدادگران سازمان اورژانس جمعه ۸ خرداد با حضور هنرمندان برگزار می‌شود.

