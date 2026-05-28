۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۸

قاتل متواری در کمتر از ۲۴ ساعت در ایلام دستگیر شد

ایلام - فرمانده انتظامی استان ایلام از دستگیری قاتلی خبر داد که روز گذشته در یکی از محلات شهر ایلام با استفاده از سلاح سرد، مردی ۶۰ ساله را به قتل رسانده و متواری شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جمال سلمانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در یکی از محلات شهر ایلام، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان ایلام قرار گرفت.

وی افزود: با حضور مأموران انتظامی مشخص شد مقتول، مردی ۶۰ ساله بوده که توسط فردی ۲۴ ساله با ضربات چاقو مجروح شده و پس از انتقال به مرکز درمانی جان خود را از دست داده است.

فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به اینکه متهم بلافاصله از محل متواری شده بود ادامه داد: مأموران انتظامی شهرستان ایلام با انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضائی، موفق شدند محل اختفای متهم را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کنند.

سردار سلمانی علت این درگیری را اختلافات شخصی بیان کرد گفت: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

