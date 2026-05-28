به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، تجاوز نظامی آمریکا به مناطقی در بندرعباس، که در ساعات اولیه بامداد امروز پنج‌شنبه ۷ خردادماه صورت گرفت، را به شدت محکوم کرد و خاطرنشان نمود که این اقدامات تجاوزکارانه علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی ایران، نقض فاحش حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد به شمار می‌آید و شورای امنیت سازمان ملل موظف به ایفای مسئولیت قانونی خود برای پاسخگو کردن متجاوزان آمریکایی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به نقض‌ مستمر آتش‌بس مورخ ۱۹ فروردین از سوی آمریکا، به‌ویژه تعرض به کشتیرانی تجاری در منطقه‌ خلیج فارس و آب‌های آزاد و نیز تعرض هوایی به مناطق جنوبی ایران ظرف چند روز گذشته، بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای اتخاذ همه تدابیر لازم جهت دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران وفق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل تاکید کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با محکوم کردن لفاظی‌های تهدیدآمیز مقامات آمریکایی علیه ایران و برخی دیگر از کشورهای منطقه، و با ابراز همبستگی با کشور دوست و برادر عمان، تصریح کرد: تهدید به «انهدام» یک کشور عضو سازمان ملل متحد که همواره نقشی سازنده، موثر و مسئولانه در قبال صلح و امنیت منطقه داشته و طی سال‌های متمادی در مقام میانجی روندهای دیپلماتیک، مساعی جمیله خود را در خدمت صلح و ثبات منطقه به کار گرفته است، نه تنها نقض اصل بنیادین منع تهدید به استفاده از زور است، بلکه نشانه خطرناک دیگری از عادی‌سازی قانون‌شکنی و قلدرمآبی در روابط بین‌الملل است.