۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸

معاون استاندار یزد: حمایت از تولید و صادرات اولویت استان یزد است

یزد - معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استان یزد با اشاره به اینکه حمایت از تولید و صادرات اولویت استان است از تسهیل تأمین ارز صنایع یزد در شرایط جنگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا علمدار در کمیته تخصصی ارزی استان یزد با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از واحدهای تولیدی و صادرات‌محور استان اظهار کرد: در شرایط خاص اقتصادی و جنگی کشور، حفظ چرخه تولید، صادرات و تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی و معدنی از اولویت‌های جدی استان است و تمامی دستگاه‌ها باید در مسیر تسهیل امور و رفع موانع فعالان اقتصادی همکاری حداکثری داشته باشند.

وی افزود: رویکرد استان در جلسات تخصصی ارزی، تصمیم‌گیری سریع، کاهش بروکراسی اداری و کمک به حل مسائل شرکت‌هاست تا واحدهای تولیدی بتوانند بدون وقفه به فعالیت خود ادامه دهند.

معاون استاندار یزد همچنین تصریح کرد: در این نشست تلاش شد با هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و بخش خصوصی، راهکارهای لازم برای تسهیل درخواست شرکت‌ها به ویژه در حوزه تأمین ارز و استمرار فعالیت‌های تولیدی اتخاذ شود.

در ادامه جلسه، نمایندگان شرکت‌های معدنی و صنعتی نیز مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند و پس از بررسی کارشناسی، تصمیمات لازم برای پیگیری و رفع بخشی از موانع موجود اتخاذ شد.

کد مطلب 6843105

