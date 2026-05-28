معاون استاندار یزد: حمایت از تولید و صادرات اولویت استان یزد است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا علمدار در کمیته تخصصی ارزی استان یزد با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از واحدهای تولیدی و صادراتمحور استان اظهار کرد: در شرایط خاص اقتصادی و جنگی کشور، حفظ چرخه تولید، صادرات و تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی و معدنی از اولویتهای جدی استان است و تمامی دستگاهها باید در مسیر تسهیل امور و رفع موانع فعالان اقتصادی همکاری حداکثری داشته باشند.
وی افزود: رویکرد استان در جلسات تخصصی ارزی، تصمیمگیری سریع، کاهش بروکراسی اداری و کمک به حل مسائل شرکتهاست تا واحدهای تولیدی بتوانند بدون وقفه به فعالیت خود ادامه دهند.
معاون استاندار یزد همچنین تصریح کرد: در این نشست تلاش شد با همافزایی میان دستگاههای اجرایی، بانکها و بخش خصوصی، راهکارهای لازم برای تسهیل درخواست شرکتها به ویژه در حوزه تأمین ارز و استمرار فعالیتهای تولیدی اتخاذ شود.
در ادامه جلسه، نمایندگان شرکتهای معدنی و صنعتی نیز مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند و پس از بررسی کارشناسی، تصمیمات لازم برای پیگیری و رفع بخشی از موانع موجود اتخاذ شد.
نظر شما