قیمت جهانی نفت بخشی از رشد خود را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت نفت در معاملات روز پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ پس از افزایش در ساعات ابتدایی دادوستد، بخشی از رشد خود را از دست داد؛ موضوعی که در پی اعلام پایان آخرین دور حملات نظامی آمریکا علیه ایران و افزایش امیدها به ازسرگیری مذاکرات صلح رخ داد.
بر این اساس، نفت خام آمریکا (WTI) با کاهش ۰.۶ درصدی به ۸۹.۴۸۷ دلار در هر بشکه رسید و نفت برنت نیز با افت ۰.۷۸ درصدی در سطح ۹۲.۳۷۱ دلار در هر بشکه معامله شد.
پیشتر دولت آمریکا حملات جدیدی را علیه ایران انجام داده بود. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تهران را به تعلل در مذاکرات مربوط به یک توافق موقت صلح متهم کرد. همزمان گزارشهایی نیز از حملات موشکی و پهپادی ایران علیه شناورهای آمریکایی در تنگه هرمز منتشر شده است.
تحولات اخیر موجب افزایش نگرانیها نسبت به آینده آتشبس اعلامشده در ماه آوریل شده و بسیاری از فعالان بازار بر این باورند که توافق آتشبس عملاً کارایی خود را از دست داده است؛ هرچند درگیریها هنوز به سطح حملات گسترده ماههای گذشته نرسیده است.
در همین حال، محدودیتهای ایجادشده در تردد نفتکشها از مسیر تنگه هرمز همچنان بر عرضه جهانی انرژی سایه افکنده است. با وجود این، گزارشها نشان میدهد بخشی از صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس همچنان در جریان است.
از سوی دیگر، دادههای جدید اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نشان میدهد ذخایر نفت خام این کشور طی هفته گذشته ۷.۲ میلیون بشکه کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، ذخایر نفتی آمریکا برای هفتمین هفته متوالی روند نزولی را ثبت کرده که نشانهای از تداوم فشار بر عرضه در بزرگترین مصرفکننده نفت جهان محسوب میشود.
مجموعه این عوامل موجب شد بازار نفت در معاملات روز پنجشنبه با وجود تداوم تنشهای ژئوپلیتیکی در غرب آسیا، بخشی از رشد اولیه خود را واگذار کند و قیمتها از سقفهای روزانه فاصله بگیرند
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