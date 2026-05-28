به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس‌راه لرستان، اعلام کرد: در راستای اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و برقراری نظم و انضباط ترافیکی، مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد طرح ویژه‌ای را در سطح پارک‌ها، معابر عمومی و تفرجگاه‌ها به اجرا گذاشتند.

بر پایه این گزارش، در اجرای این طرح، تعداد ۲۶ دستگاه وسیله نقلیه شامل ۱۶ دستگاه خودرو و ۱۰ دستگاه موتورسیکلت که با انجام حرکات نمایشی و مخاطره‌آمیز، ایجاد آلودگی صوتی و رفتارهای هنجارشکنانه، موجب سلب آسایش و آرامش شهروندان شده بودند، شناسایی و توقیف و جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شدند.

پلیس با تأکید بر تداوم این‌گونه طرح‌ها، از شهروندان خواست تا با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی‌ورانندگی، پلیس را در برقراری امنیت و آرامش جامعه‌یاری کنند.