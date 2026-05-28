به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد: در راستای طرح مبارزه قاطع با سارقان و افزایش ضریب امنیت عمومی، مأموران انتظامی شهرستان خرمآباد شناسایی و دستگیری عوامل سرقتها را در دستور کار خود قرار دادند.
مأموران با بهرهگیری از اقدامات تخصصی و پلیسی، موفق به شناسایی پنج نفر سارق دراینرابطه شدند که پس از هماهنگیهای قضائی، متهمان در عملیات هابی ضربتی دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.
متهمان در جریان تحقیقات پلیسی، به ۸ فقره سرقت محتویات و لوازم داخل خودرو در سطح شهرستان خرمآباد اعتراف کردند.
پروندهای دراینخصوص تشکیل و متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.
پلیس لرستان ضمن هشدار به هنجارشکنان و سارقان، از عموم شهروندان خواست تا ضمن رعایت نکات ایمنی و استفاده از تجهیزات بازدارنده در وسایل نقلیه خود، هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.
نظر شما