۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

دستگیری ۵ سارق محتویات خودرو در خرم‌آباد

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری پنج سارق محتویات خودرو در شهرستان خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: در راستای طرح مبارزه قاطع با سارقان و افزایش ضریب امنیت عمومی، مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد شناسایی و دستگیری عوامل سرقت‌ها را در دستور کار خود قرار دادند.

مأموران با بهره‌گیری از اقدامات تخصصی و پلیسی، موفق به شناسایی پنج نفر سارق دراین‌رابطه شدند که پس از هماهنگی‌های قضائی، متهمان در عملیات هابی ضربتی دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.

متهمان در جریان تحقیقات پلیسی، به ۸ فقره سرقت محتویات و لوازم داخل خودرو در سطح شهرستان خرم‌آباد اعتراف کردند.

پرونده‌ای دراین‌خصوص تشکیل و متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

پلیس لرستان ضمن هشدار به هنجارشکنان و سارقان، از عموم شهروندان خواست تا ضمن رعایت نکات ایمنی و استفاده از تجهیزات بازدارنده در وسایل نقلیه خود، هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

کد مطلب 6843143

