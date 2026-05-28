دستگیری سارق مشاعات ساختمانی با ۲۰ فقره سرقت در ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا علی بخشی،ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری سارق حرفه ای مشاعات ساختمانی و دینام کولر با ۲۰ فقره سرقت در ورامین خبر داد.

علی‌بخشی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت مشاعات ساختمانی در سطح شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام گشت های هدفمند، محسوس و نامحسوس و با تلاش شبانه روزی موفق شدند هویت یک سارق حرفه ای را شناسایی کنند. پس از هماهنگی های قضائی، عملیات دستگیری وی با موفقیت به اجرا درآمد.

علی بخشی تصریح کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی های فنی به ارتکاب ۲۰ فقره سرقت مشاعات ساختمانی و دینام کولر در سطح این شهرستان اعتراف کرد.

این مقام انتظامی در پایان از شهروندان خواست نسبت به حفاظت از اموال و تجهیزات ساختمان های خود هوشیار بوده و هرگونه موارد مشکوک را سریعاً به پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.