اجرای طرح «آرامش در شهر» توسط پلیس پارس آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز محمودی اظهار کرد: با هدف افزایش احساس آرامش فردی و عمومی، پاسخگویی به درخواست ها و مطالبات مردمی و تشدید برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر، طرح آرامش در شهر به مدت ۷۲ ساعت توسط مأموران انتظامی شهرستان پارس آباد اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح که باحداکثر توان و بهره مندی هدفمند از امکانات اجرا شد، ۱۴ معتاد متجاهر ، ۹ خرده فروش مواد مخدر، ۴ سارق و ۲۱ نفر نیز در ارتباط با سایر جرایم دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان پارس آباد تصریح کرد: از نتایج دیگر این طرح کشف مقادیری از انواع مواد مخدر ، کشف ۷ فقره پرونده سرقت و توقیف ۱۰ دستگاه انواع خودرو و موتورسیکلت بود.

سرهنگ محمودی با تاکید بر تداوم اجرای طرح آرامش در شهر گفت: اجرای طرح و مقابله با هنجارشکنان موجبات آرامش خاطر شهروندان شده و به صورت مستمر ادامه‌ خواهد داشت.