برنامه ریزی منسجم فرهنگی و آموزشی برای پیشگیری از مواد مخدر در نمین

به گزارش خبرنگار مهر، مهران امانی صبح سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی، پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر شهرستان نمین با تأکید بر ضرورت پیشگیری هدفمند از آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: هرگونه عامل تهدیدکننده بنیان‌های اجتماعی باید در مراحل ابتدایی شناسایی و با اقدامات به‌موقع از گسترش آن جلوگیری شود.

وی با اشاره به کاهش سن گرایش به مواد مخدر افزود: متأسفانه سن ابتلا به مواد مخدر به سن زیر ۱۸ سال رسیده است که این مسئله ضرورت برنامه‌ریزی منسجم فرهنگی، آموزشی و اجرای برخوردهای قانونی قاطع را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

فرماندار شهرستان نمین گفت: هرگونه کشت غیرمجاز باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و مطابق قانون با آن برخورد شود و اجازه داده نشود سودجویان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر با آزادی عمل، امنیت اجتماعی شهرستان را خدشه‌دار کنند.

وی خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از ناامنی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی ریشه در معضل مواد مخدر دارد و لازم است با فروشندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان مواد مخدر، برخوردی قاطع، مستمر و قانونی صورت گیرد.

فرماندار شهرستان نمین بر ضرورت تقویت هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و نظارتی در راستای ارتقای امنیت، سلامت اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در سطح شهرستان نمین تأکید کرد.