نایب قهرمانی دختر ایرانی در دوومیدانی جوانان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان برگزاری روز نخست از بیست و دومین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جوانان آسیا به میزبانی هنگ کنگ بعد از ظهر امروز (پنجشنبه ۷ خرداد) مریم احمدی نماینده کشورمان در ماده ۱۵۰۰ متر موفق شد با ثبت زمان ۴:۳۳.۳۵ دقیقه ضمن ارتقای رکورد شخصی خود به عنوان نایب قهرمانی دست یابد.



در این رقابت «ماهادورا گدارا» ورزشکار سریلانکایی با ثبت رکورد ۴:۳۱.۴۱ دقیقه اول شد و «سونگ داوون» ورزشکار کره‌ای نیز با ثبت زمان ۴:۳۵.۴۲ دقیقه به مقام سومی دست یافت.



بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا از ۷ تا ۱۰ خرداد در هنگ کنگ پیگیری خواهد شد.



حامد نفر (پرتاب دیسک)، امیررضا آهنین مرام (پرتاب چکش)، کیارش کابلی (پرتاب وزنه)، محمد صالح کمره (۸۰۰ متر، ۱۵۰۰ متر)، هانیه شه پری (۳۰۰۰ متر و ۳۰۰۰ متر بامانع)، مریم احمدی (۸۰۰ متر و ۱۵۰۰ متر) ۶ ملی پوش تیم ملی ایران در این دوره از رقابت ها هستند.