البرز و تهران میزبان دومین مسابقه جایزه بزرگ دوومیدانی در سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین مسابقه جایزه بزرگ دوومیدانی در سال ۱۴۰۵ گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی رمضان با میزبانی استان‌های البرز و تهران برگزار می‌شود.

پس از برگزاری مسابقات جایزه بزرگ بندرترکمن در روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت دومین مسابقه جایزه بزرگ سال ۱۴۰۵ در روزهای ۱۱ و ۱۳ خرداد در هر دو بخش بانوان و آقایان در استان‌های البرز و تهران برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام هیئت اجرایی فدراسیون دوومیدانی مسابقات بخش آقایان در روز دوشنبه ۱۱ خرداد در مواد ۱۱۰ متر بامانع، ۳۰۰۰ متر بامانع، ۲۰۰ متر، ۴۰۰ متر، ۸۰۰ متر، ۱۵۰۰ متر و پرتاب دیسک در ورزشگاه دکتر شریعتی شهرستان کرج برگزار می‌شود.

همچنین رقابت بانوان در مواد ۱۰۰ متر، ۴۰۰ متر، ۸۰۰ متر، ۱۵۰۰ متر، ۱۰۰ متر بامانع، پرش طول، پرش سه گام، پرش ارتفاع، پرش بانیزه، پرتاب چکش و پرتاب نیزه نیز در روز چهارشنبه ۱۳ خرداد در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران پیگیری خواهد شد.

به ورزشکارانی که موفق به ثبت رکوردهای مدنظر هیئت اجرایی فدراسیون دوومیدانی شوند جوایز نقدی اهدا خواهد شد.