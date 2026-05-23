۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳

معرفی ۶ دوومیدانی‌کار اعزامی به مسابقات جوانان آسیا

اسامی ملی‌پوشان تیم دوومیدانی جوانان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی، هیئت اجرایی فدراسیون دوومیدانی اسامی ۶ ملی‌پوش تیم جوانان ایران را برای حضور در بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا اعلام کرد.

بر همین اساس، کیارش کابلی (پرتاب وزنه)، محمدصالح کمره (۸۰۰ متر، ۱۵۰۰ متر)، حامد نفر(پرتاب دیسک)، امیر رضا آهنین مرام (پرتاب چکش)، هانیه شه پری (۳۰۰۰ متر و ۳۰۰۰ متر بامانع)، مریم احمدی (۸۰۰ متر و ۱۵۰۰ متر) ۶ ملی‌پوش تیم ملی ایران در این دوره از مسابقات قهرمانی جوانان آسیا هستند.

همچنین اسفندیار موسوی، حسن صمیمی (مربی)، مهدی جلودارزاده (سرپرست تیم) و لیلا مرادی (سرپرست بانوان) بعنوان کادر فنی تیم اعزامی را همراهی خواهند کرد.

بیست و دومین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی آسیا از ۷ تا ۱۰ خرداد به میزبانی هنگ‌کنگ برگزار می‌شود.

تیم دوومیدانی جوانان ایران، سه شنبه ۵ خرداد از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) تهران را به مقصد هنگ‌کنگ ترک خواهد کرد.

      احسان حدادی با وعده توسعه دوومیدانی اومد ولی حتی از قبل هم نفرات کمتری اعزام میکنه ازبکها پنجاه نفر اعزام کردند ایران شش نفر

