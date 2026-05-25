به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون دوومیدانی، اردوی تدارکاتی منتخبین بزرگسالان دوومیدانی ایران برای انتخاب تیم اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا با حضور ورزشکاران و مربیان منتخب در کمپ تیم‌های ملی آفتاب انقلاب تهران آغاز شد.

بر اساس اعلام هیئت اجرایی فدراسیون محمدرضا طیبی، علی امیریان، امید امیریان، آیدا نارویی، صادق صمیمی، حسن عجمی، ریحانه مبینی، ارسلان حمیدی، حسین نوری، بنیامین یوسفی، حسن تفتیان، تکتم دستاربندان، فاطمه محیطی زاده و زهرا زارعی ۱۴ دوومیدانی کار منتخب بزرگسالان در این مرحله از اردوی آماده‌سازی هستند.

بهنام زارع، حسن بادپی، مجتبی رسولیان، جعفر ابراهیمی به عنوان مربی، محبوبه غیور، ناظر فنی بانوان و هادی سپهرزاد نیز به عنوان مدیر فنی در این اردو حضور دارند.