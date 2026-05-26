تیم ملی دوومیدانی جوانان ایران عازم هنگ کنگ شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی، تیم جوانان کشورمان برای حضور در بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا صبح امروز چهارشنبه ۵ خرداد از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) عازم هنگ کنگ شد.

حامد نفر (پرتاب دیسک)، امیررضا آهنین مرام (پرتاب چکش)، کیارش کابلی (پرتاب وزنه)، محمد صالح کمره (۸۰۰ متر، ۱۵۰۰ متر)، هانیه شه پری (۳۰۰۰ متر و ۳۰۰۰ متر بامانع)، مریم احمدی (۸۰۰ متر و ۱۵۰۰ متر) ۶ ملی پوش تیم ملی ایران در این دوره از رقابت ها هستند.

اسفندیار موسوی، حسن صمیمی (مربی)، لیلا مرادی (سرپرست بانوان) و مهدی جلودارزاده نیز سرپرست تیم اعزامی کشورمان به هنگ کنگ هستند.

بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا از ۷ تا ۱۰ خرداد در هنگ کنگ پیگیری خواهد شد.