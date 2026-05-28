دستگیری سارقان طلاجات در ایذه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حشمت اله بستامی اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره سرقت طلاجات از منزل یک خانواده در حوزه استحفاظی، بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و شگردهای فنی پلیسی، موفق شدند هویت و مخفیگاه دو سارق را شناسایی شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی ایذه و دزپارت تصریح کرد: در عملیاتی هماهنگ و غافلگیرانه، هر دو متهم در مخفیگاهشان دستگیر و در بازرسی از محل، طلاجات سرقتی کشف شد.

سرهنگ بستامی ادامه داد: متهمان در مواجهه با مستندات و ادله پلیس، به جرم خود یعنی سرقت طلاجات از خانواده مذکور اعتراف صریح کردند.

وی با اشاره به توقیف یک دستگاه خودرو از سارقان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم، به مراجع قضائی معرفی شدند.