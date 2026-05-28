نماینده مجلس: بافت تاریخی خوسف باید در مسیر بازآفرینی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر ، سید حسن هاشمی ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از بافت تاریخی خوسف، با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی این شهر اظهار کرد: خوسف به عنوان مهد علما، شعرا و ادبا، دارای بافتی ارزشمند و کم‌نظیر است که از افتخارات خراسان جنوبی به شمار می‌رود.

وی با قدردانی از توجه دولت به توسعه و احیای بافت‌های تاریخی در استان افزود: حضور میدانی مسئولان و بررسی دقیق محله‌های تاریخی خوسف، نشان‌دهنده اهتمام ویژه برای شناسایی ظرفیت‌ها و ایجاد تحولات مثبت در این منطقه است.

نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم بهره‌مندی این منطقه از مزایای بازآفرینی شهری گفت: در مجلس شورای اسلامی برای تبدیل بافت تاریخی خوسف به محدوده هدف بازآفرینی و استفاده از تسهیلات و اعتبارات مرتبط، حمایت و پیگیری لازم را انجام خواهیم داد.

هاشمی با بیان اینکه حفظ هویت تاریخی خوسف باید همزمان با ارتقای کیفیت زندگی ساکنان دنبال شود، تصریح کرد: صیانت از این میراث ارزشمند می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، توسعه گردشگری و شکوفایی بافت سنتی شهر خوسف باشد.