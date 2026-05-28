حمله به یک ساختمان مسکونی در بیروت؛ تجاوزی جدید علیه شرق و جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، جورج کتانه مسئول صلیب سرخ لبنان اعلام کرد، حمله ساعت قبل رژیم صهیونیستی به منطقه الاجنحه الخمسه در بیروت یک آپارتمان مسکونی را هدف قرار داد.

وی اضافه کرد، عملیات جستجو ادامه دارد و نمی توان گفت دقیقا چند نفر زخمی شده اند.

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز به نقل از یک منبع اعلام کرد، حمله به بیروت بعد از مذاکرات فشرده میان این رژیم و دولت آمریکا صورت گرفت.

همچنین خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد که جنگنده های رژیم صهیونیستی ۲ نوبت مناطق کفر جوز و میفدون در جنوب لبنان را هدف قرار دادند.

این حملات مناطق سحمر در بقاع غربی واقع در شرق لبنان و کفور در نبطیه را نیز در بر گرفت.