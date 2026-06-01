۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۰

الکساندر دوما در تئاتر؛ سه تفنگدار وارد صحنه می‌شوند!

یکی از تولیدات جدید کمپانی رویال شکسپیر لندن، نمایش «سه تفنگدار» بر اساس رمان معروف الکساندر دوما است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کمپانی رویال شکسپیر، «دارتانیان تصمیم می‌گیرد به شهر پاریس سفر کند و به تفنگداران بپیوندد؛ زندگی‌ای سرشار از خطر، عشق و هرج و مرج و دروغ. دارتانیان در شرایطی که باید برای غرور و جایگاه خود مبارزه کند با سه تفنگدار آشنا می‌شود و شعارشان این می‌شود: یکی برای همه، همه برای یکی.»

این روایتی مختصر از ماجرای «سه تفنگدار» است؛ اثری که در ادبیات کلاسیک جهان شناخته شده و توسط نویسنده شهیر فرانسوی، الکساندر دوما نوشته شده است.

بر اساس این رمان فیلم و سریال‌های تلویزیونی ساخته شده و حالا کمپانی رویال شکسپیر قصد دارد در قالب یکی از تولیدات جدید خود، نمایش «سه تفنگدار» را روی صحنه ببرد.

قرار است این اثر نمایشی سرشار از لحظات هیجان‌انگیز و طنز، توسط پل هانتر کارگردانی شود.

«سه تفنگدار» پاییز و زمستان سال جاری میلادی در استراتفورد لندن روی صحنه خواهد رفت.

فریبرز دارایی

