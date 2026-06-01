به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کمپانی رویال شکسپیر، «دارتانیان تصمیم میگیرد به شهر پاریس سفر کند و به تفنگداران بپیوندد؛ زندگیای سرشار از خطر، عشق و هرج و مرج و دروغ. دارتانیان در شرایطی که باید برای غرور و جایگاه خود مبارزه کند با سه تفنگدار آشنا میشود و شعارشان این میشود: یکی برای همه، همه برای یکی.»
این روایتی مختصر از ماجرای «سه تفنگدار» است؛ اثری که در ادبیات کلاسیک جهان شناخته شده و توسط نویسنده شهیر فرانسوی، الکساندر دوما نوشته شده است.
بر اساس این رمان فیلم و سریالهای تلویزیونی ساخته شده و حالا کمپانی رویال شکسپیر قصد دارد در قالب یکی از تولیدات جدید خود، نمایش «سه تفنگدار» را روی صحنه ببرد.
قرار است این اثر نمایشی سرشار از لحظات هیجانانگیز و طنز، توسط پل هانتر کارگردانی شود.
«سه تفنگدار» پاییز و زمستان سال جاری میلادی در استراتفورد لندن روی صحنه خواهد رفت.
