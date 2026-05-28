خرید بیش از ۱۹ هزار تن گندم از کشاورزان کهگیلویه و بویراحمد

مهرزاد علیزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون ۱۹ هزار و ۱۵۰ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در استان کهگیلویه و بویراحمد خریداری شده است.

وی افزود: لیست ۱۶ هزار تن از گندم‌های خریداری شده برای پرداخت مطالبات کشاورزان به بانک عامل معرفی شده است.

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نرخ خرید تضمینی گندم بیان کرد: قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی ۴۹ هزار و ۵۰۰ ریال و گندم دوروم ۵۲ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین شده است.

علیزاده تصریح کرد: هم‌اکنون ۱۱ مرکز خرید تضمینی در نقاط مختلف استان به صورت شبانه‌روزی در حال خرید گندم مازاد کشاورزان هستند تا روند تحویل محصول با سهولت و سرعت بیشتری انجام شود.