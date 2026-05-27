غدیر؛ نقشه راه تربیت، مقاومت و پیشرفت جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ماندگاری صبح چهارشنبه در نشست تبیینی مبلغان غدیر استان فارس، با تأکید بر جایگاه محوری ولایت در منظومه دین، گفت: ولایت مهم‌ترین مسئله دین، اصلی‌ترین هدف دشمن و بزرگ‌ترین بستر تربیت انسان است.

وی با بیان اینکه در تبلیغ معارف دینی باید از «مدل تحلیل مفهومی» استفاده شود، اظهار کرد: هر مفهوم دینی باید در سه محور «چیستی، چرایی و چگونگی» برای مردم تبیین شود؛ همان‌گونه که درباره نماز، حجاب، روزه و ولایت باید به این سه سؤال پاسخ داد.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به جایگاه ولایت در اصول دین افزود: توحید، نبوت، امامت، عدل و معاد همگی به مسئله ولایت بازمی‌گردند و ولایت، نخ تسبیح اعتقادات است. همان‌گونه که در عبادات نیز نماز بدون امام و ولایت معنا و اثر حقیقی خود را نخواهد داشت.

ولایت تنها متعلق به عصر حضور ائمه(ع) نیست

حجت الاسلام ماندگاری ادامه داد: دشمنان اسلام در طول تاریخ تلاش کرده‌اند ابتدا ولایت را تضعیف، سپس تخریب و در نهایت بدل‌سازی کنند؛ همان‌گونه که بنی‌امیه و بنی‌عباس در برابر ولایت اهل‌بیت(ع) ایستادند و امروز نیز همین مسیر دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه ولایت تنها متعلق به عصر حضور ائمه(ع) نیست، تصریح کرد: در دوران غیبت نیز جامعه اسلامی نیازمند هدایت، مدیریت و رهبری است و ولایت فقیه ادامه مسیر ولایت اهل‌بیت(ع) محسوب می‌شود.

این سخنران مذهبی ولایت را به «مربی‌گری، کارگردانی، مدیریت، فرماندهی و راهنمایی» تشبیه کرد و گفت: همان‌گونه که هیچ تیم ورزشی بدون مربی، هیچ مجموعه هنری بدون کارگردان و هیچ مجموعه نظامی بدون فرمانده موفق نمی‌شود، جامعه نیز بدون ولایت به مقصد نخواهد رسید.

ولایت‌مداری تنها در شعار خلاصه نمی‌شود

حجت الاسلام ماندگاری با اشاره به ضرورت ولایت‌مداری خاطرنشان کرد: مردم باید باور کنند ولی جامعه از آنان «زودتر، بهتر و عمیق‌تر» مسائل را درک می‌کند و بر همین اساس، حق تقدم فکری و عملی برای ولی قائل باشند.

وی با تأکید بر اینکه ولایت‌مداری تنها در شعار خلاصه نمی‌شود، افزود: ولایت‌مداری سه مرحله دارد؛ ولایت‌مداری فکری، ولایت‌مداری عملی و استقامت در مسیر ولایت.

استاد حوزه و دانشگاه همچنین با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی گفت: ملت ایران طی حدود ۵۰ سال گذشته آثار تمسک به ولایت را در عزت، اقتدار، امنیت و پیشرفت کشور مشاهده کرده‌اند و امروز جبهه مقاومت ثمره همین فرهنگ ولایی است.

حجت الاسلام ماندگاری در پایان با تأکید بر ضرورت تبیین مسئله غدیر در جامعه اظهار کرد: دهه ولایت بهترین فرصت برای ترویج فرهنگ ولایت‌مداری، مقاومت، مجاهدت و استقامت در جامعه است و مبلغان باید این مفاهیم را برای نسل جوان تبیین کنند.