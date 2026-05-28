  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۴

دستگیری ۳ سارق و کشف ۱۴ فقره سرقت در شهرستان ترکمانچای

دستگیری ۳ سارق و کشف ۱۴ فقره سرقت در شهرستان ترکمانچای

میانه- فرمانده انتظامی شهرستان میانه از دستگیری ۳ سارق و کشف ۱۴ فقره سرقت توسط مأموران پاسگاه انتظامی ترکمانچای خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی عصر پنجشنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از خانه‌باغ‌ها و همچنین سرقت سیم و کابل برق در حوزه استحفاظی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پاسگاه انتظامی ترکمانچای قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه افزود: مأموران پس از انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، موفق به شناسایی و دستگیری ۳ سارق شدند.

سرهنگ رفیعی تصریح کرد: در تحقیقات پلیسی، یک نفر از متهمان به ۶ فقره سرقت از خانه‌باغ‌ها و ۲ متهم دیگر نیز به ۸ فقره سرقت سیم و کابل برق اعتراف کردند.

وی با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضایی، از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی و مراقبت از اموال، هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6843413

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها