دستگیری ۳ سارق و کشف ۱۴ فقره سرقت در شهرستان ترکمانچای

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی عصر پنجشنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از خانه‌باغ‌ها و همچنین سرقت سیم و کابل برق در حوزه استحفاظی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پاسگاه انتظامی ترکمانچای قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه افزود: مأموران پس از انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، موفق به شناسایی و دستگیری ۳ سارق شدند.

سرهنگ رفیعی تصریح کرد: در تحقیقات پلیسی، یک نفر از متهمان به ۶ فقره سرقت از خانه‌باغ‌ها و ۲ متهم دیگر نیز به ۸ فقره سرقت سیم و کابل برق اعتراف کردند.

وی با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضایی، از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی و مراقبت از اموال، هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.