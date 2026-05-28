۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۶

دستگیری باند سارقان زورگیر در مرند

مرند- فرمانده انتظامی شهرستان مرند از دستگیری سارقان زورگیر در کمتر از ۳ ساعت در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان ظهر پنجشنبه در تشریح این خبر گفت: برابر گزارش واصله مبنی بر اینکه چند نفر سارق در یکی از مناطق مرند با تهدید با چاقو اقدام به زورگیری نمودند، بلافاصله موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: ماموران کلانتری ۱۲ امام شهرستان مرند با اشرافیت اطلاعاتی و اقدامات تخصصی ، سه نفرمتهم ( ۲ نفر مرد و ۱ نفر متهمه زن) را شناسایی و بلافاصله متهمین زورگیر را در کمتر از ۳ ساعت دستگیر و دربازجویی های بعمل آمده به اتهام زورگیری اموال به ارزش تقریبی ۳میلیارد ریال اعتراف و جهت بررسی های تخصصی در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفتند.

کد مطلب 6843268

