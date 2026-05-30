دستگیری سارق حرفه‌ ای منزل در مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح این خبر گفت: در پی وقوع سرقت منزل در سطح حوزه استحفاظی، بررسی موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش های شبانه روزی و اشراف اطلاعاتی مامورین یک سارق سابقه‌دار را که به صورت حرفه ای در امر سرقت منازل فعالیت داشته، شناسایی و با بکارگیری شگرد های پلیسی در اقدامی غافلگیرانه دستگیر و به کلانتری منتقل و برابر مدارک و مستندات موجود به ۷ فقره سرقت منزل اعتراف و از مخفیگاه وی اقلام مسروقه قابل توجهی کشف شد.