به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یو اس نیوز، محققان اخیراً گزارش دادند که بیماران مبتلا به بیماری سلیاک در مقایسه با خواهر و برادرهای سالم یا عموم مردم، ۲۴ درصد بیشتر احتمال مصرف آنتی‌بیوتیک داشتند.

با این حال، محققان گفتند که احتمال مصرف آنتی‌بیوتیک در بین گروهی از افرادی که پوشش روده آنها طبیعی بود، در مقایسه با عموم مردم، حتی بیشتر بود.

این نتایج نشان می‌دهد که مطالعات قبلی که بیماری سلیاک را به آنتی‌بیوتیک‌ها مرتبط می‌دانستند، نشان‌دهنده افزایش آگاهی از این اختلال هستند که در آن اگر فرد گلوتن مصرف کند، روده ملتهب می‌شود.

دکتر «ماریا اولنز» متخصص اطفال و دانشجوی دکترا در دانشگاه گوتنبرگ سوئد، و محقق اصلی، گفت: «ما هیچ ارتباط علیتی بین بیماری سلیاک و آنتی‌بیوتیک‌ها نمی‌بینیم.»

اولنز در یک بیانیه خبری گفت: «استفاده درست از آنتی‌بیوتیک البته مهم است، اما دلیلی برای اجتناب از آنتی‌بیوتیک‌ها به دلیل ترس از ابتلا به بیماری سلیاک وجود ندارد.»

برای این مطالعه، محققان نزدیک به ۲۸۰۰۰ فرد مبتلا به بیماری سلیاک را با بیش از ۱۳۳۰۰۰ فرد سالم و بیش از ۳۳۰۰۰ خواهر و برادر مقایسه کردند.

آنها همچنین بیش از ۲۲۵۰۰۰ فرد با پوشش روده سالم را با بیش از ۱ میلیون نفر دیگر مقایسه کردند.

نتایج نشان داد که به نظر نمی‌رسد احتمال بیشتر استفاده از آنتی‌بیوتیک بر خطر ابتلا به بیماری سلیاک تأثیری داشته باشد، زیرا افراد با روده سالم حتی بیشتر احتمال داشت که از آنتی‌بیوتیک استفاده کرده باشند.

اولنز گفت: «به راحتی می‌توان تصور کرد که بیماری سلیاک نتیجه‌ی قرار گرفتن در معرض آنتی‌بیوتیک است؛ با این حال، ارتباطات بسیار پیچیده‌تر هستند.»

او گفت: «ممکن است عواملی مانند حساسیت به عفونت و عادات غذایی در ایجاد بیماری سلیاک نقش داشته باشند، که احتمالاً از طریق تأثیر بر میکروبیوم های روده است. در این مورد، به نظر نمی‌رسد که استفاده‌ی کافی از آنتی‌بیوتیک‌ها به خودی خود خطری ایجاد کند.»