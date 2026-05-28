به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، پایگاه امداد و نجات جادهای «شهدای راک» در مسیر ارتباطی دهدشت-پاتاوه-یاسوج-اصفهان افتتاح و به چرخه خدماترسانی جمعیت هلال احمر پیوست.
سرپرست جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد در جاشیه افتتاح این پایگاه جاده ای گفت: این پروژه حیاتی که با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال احداث و تجهیز شده که گامی بلند برای ارتقای ایمنی جادهای و تسریع در امدادرسانی به هموطنان است.
عادل رهبریان با اشاره به اینکه این پایگاه، نقش پررنگ مشارکتهای مردمی و فرهنگ والای نوعدوستی در منطقه است ، اظهار کرد: زمین این پایگاه به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع توسط یکی از خیرین نیکاندیش اهدا شد .
وی تاکید کرد: با مساعدت پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر کشور و افشار، دبیرکل جمعیت هلال احمر، یک دستگاه آمبولانس پیشرفته و یک دستگاه خودروی امدادی تویوتا هایلوکس به این پایگاه اختصاص یافت تا توان لجستیکی امدادگران در پوشش حوادث جادهای به شکل چشمگیری افزایش یابد.
سرپرست جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: همراهی مردم در کنار نگاه تخصصی جمعیت هلال احمر، بهترین الگو برای پیشبرد پروژههای عامالمنفعه و کاهش دغدغههای ایمنی در جادههای کشور است.
نظر شما