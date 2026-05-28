سنتکام مدعی تغییر مسیر ۱۱۱ کشتی تجاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری، سنتکام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد تاکنون مسیر ۱۱۱ کشتی تجاری را در چارچوب طرح محاصره دریایی ایران تغییر داده است. این نهاد همچنین ادعا کرد ایران با شلیک یک موشک بالستیک به سمت کویت و به پرواز درآوردن پنج پهپاد، آتش‌بس را نقض کرده است.

در مقابل، نیروی دریایی سپاه روز پنجشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۵ در اطلاعیه ای اعلام کرد: کنترل هوشمند تنگه هرمز با اقتدار کامل در حال انجام است و طی شبانه روز گذشته ۲۶ فروند کشتی تجاری و نفتکش پس از کسب مجوز با هماهنگی نیروی دریایی سپاه از کریدور ایمن تنگه هرمز عبور کردند.

سپاه همچنین اعلام کرد آمریکا با حمله به اطراف فرودگاه بندرعباس آتش‌بس را نقض کرده و پایگاه مبدأ این تعرض هدف پاسخ متقابل قرار گرفته است. سپاه تاکید کرد که درصورت تکرار این اقدام، آمریکا با پاسخ قاطع‌تری روبه‌رو خواهد شد.

نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه خود آورده است: شب گذشته نیز چندین کشتی بصورت غیرمجاز با دستکاری و خاموش کردن سیستم‌های ناوبری، قصد ورود به خلیج فارس را داشتند. رزمندگان نیروی دریایی سپاه بعد از چندین نوبت اخطار رادیویی دو فروند از آنها را در جای خود متوقف و مابقی نیز مجبور به بازگشت شدند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: ارتش تروریست آمریکایی در منطقه با نقض آتش بس اقدام به پرتاب چند تیر موشک به نواحی خالی فرودگاه شهر بندرعباس نمود که هیچ گونه خساراتی در بر نداشته است و در پاسخ این تعرض پایگاه آمریکایی مبدا تجاوز مورد حمله متقابل قرار گرفت.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز صبح امروز در بیانیه ای تاکید کرده بود که به دنبال تعرض سحرگاه امروز پنجشنبه ارتش متجاوز آمریکا به نقطه‌ای در حاشیه فرودگاه بندر عباس با پرتابه‌های هوایی، پایگاه هوایی آمریکایی مبدا تجاوز در ساعت ۴/۵۰ دقیقه هدف قرار گرفت.

سپاه پاسداران در این بیانیه تاکید کرد این پاسخ یک اخطار جدی است تا دشمن بداند، تجاوز بدون پاسخ نخواهد ماند و در صورت تکرار، پاسخ ما قاطع تر خواهد بود.