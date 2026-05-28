به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد جعفر اسدی، شامگاه پنجشنبه در جمع مردم شهیدپرور زنجان در میدان انقلاب این شهر، با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) گفت: رهبر شهید به مدت ۳۷ سال کشتی انقلاب را به سمت ساحل نجات و رستگاری هدایت کرد و امروز امیدواریم این پرچم مقدس، توسط رهبر فرزانه و جوان انقلاب به دست صاحب اصلی‌اش، حضرت ولی عصر (عج) سپرده شود.

وی رمز اصلی بقا و پیشرفت ۴۵ ساله انقلاب را «ولایت فقیه» عنوان کرد و افزود: آن کسی که تا امروز این انقلاب را حفظ کرده، شخص ولایت فقیه است؛ ۱۰ سال حضرت امام (ره)، ۳۷ سال شهید امام خامنه‌ای و امروز امام جوانمان.

سردار اسدی با تمجید از جایگاه استان زنجان به عنوان دیاری قهرمان‌پرور اظهار داشت: مردم زنجان در دوران دفاع مقدس، دفاع از حرم و دیگر رخدادهای انقلابی، قهرمانان بی‌شماری را تقدیم این مرز و بوم کرده‌اند. این مردم، چشم و چراغ کشور بوده و در همه صحنه‌ها می‌درخشند.

معاون بازرسی قرارگاه خاتم‌الانبیاء با اشاره به حضور سه‌ماهه مردم در میدان مقابله با دشمنان تصریح کرد: عزت، شرافت، دین و هستی ما مدیون حضور همه اقشار مردم در سراسر کشور به ویژه مردم ولایتمدار زنجان است که پای نظام اسلامی ایستادگی کردند.

وی با بیان اینکه از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب، شیاطین جهانی به جان انقلاب افتادند، افزود: رزمندگان جان بر کف در بسیج، سپاه، نیروهای مسلح و نیروی انتظامی، تمام‌قد در برابر دشمنان ایستادند. مردم ایران محکم پای انقلاب ایستاده‌اند و نباید خدای نکرده چند بار از یک سوراخ گزیده شویم.

سردار اسدی با اشاره به جایگاه شهادت گفت: شهادت رهبر انقلاب نتیجه بسیار بزرگی برای این مملکت در پی خواهد داشت و این رویداد قطعاً به نابودی همه شیاطین روی زمین منجر می‌شود. در نیم قرن از عمر انقلاب اسلامی، صدها بلکه هزاران معجزه رخ داده و دشمنان با وجود طراحی برنامه‌های بسیار دقیق برای نابودی نظام اسلامی، همواره شکست خورده‌اند.

وی با اشاره به قدرت نمایی مادی دشمنان جنایتکار با سلاح‌های پیشرفته، خاطرنشان کرد: هر چقدر دشمنان از قدرت مادی برخوردار باشند، به اندازه یکی از سرداران شهید ما قدرت معنوی ندارند و قدرت معنوی مردم ایران در دنیا بی‌بدیل و کم نظیر است.

معاون بازرسی قرارگاه خاتم‌الانبیاء توکل به خدا و اهل بیت (ع) را رمز شکست‌ناپذیری در جنگ کنونی دانست و یادآور شد: کسانی که در این راه قدم گذاشته‌اند، هرگز شکستی ندارند. امروز دست و پا زدن دشمنان، از سر استیصال و درماندگی آنان است.

سردار اسدی با تأکید بر نقش مردم به عنوان پشتوانه مملکت و سیاسیون، گفت: شکست دشمنان قطعی است، به شرط آنکه همه ما در مسیر مد نظر رهبر معظم انقلاب حرکت کنیم. مردم ولایتمدار زنجان بار دیگر نشان داده‌اند که در صحنه‌های مختلف همچون گذشته، خوش خواهند درخشید.