به گزارش خبرنگار مهر، صادق حسینزاده ملکی شامگاه سهشنبه در قرارگاه رسانهای سردار شهید نائینی در رشت در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: حضور اقشار مختلف مردم در صحنه، نویدبخش پیروزیهای بزرگتری برای ملت ایران است.
وی با اشاره به ویژگیهای سردار شهید نائینی گفت: ایشان شخصیتی باسواد، اهل مطالعه، متواضع و مهربان بودند و از برجستگان و الگوهای حوزه روایت محسوب میشوند.
حسینزاده ملکی با بیان اینکه دشمنان جنگ شناختی سنگینی را علیه جمهوری اسلامی به کار گرفتهاند، تصریح کرد: این که هنوز جمهوری اسلامی زنده است و مردم در صحنه هستند، نشان از عظمت فرهنگی و تربیتی نظام دارد.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در «جنگ رمضان» افزود: پنج عرصه عملیاتی شامل خیابان، مدارس، کلاسهای درس، فضای مجازی و محلات را فعال کردیم و هشت موضوع را در این عرصهها دنبال کردیم.
وی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد دانشآموزان سال گذشته غربالگری روانشناختی شدند، خاطرنشان کرد: در ایام جنگ رمضان، مشاوران ما با دانشآموزان در معرض آسیب تماس گرفته و گفتوگوهای حمایتی انجام شد.
حسینزاده ملکی تأکید کرد: جنگ رمضان قواعد تاریخ و قدرت را در جهان تغییر داد. برای اولین بار پس از قرنها، ایران در مقابل یک ابرقدرت نه تنها ایستادگی کرد بلکه آن را رسوا ساخت. این روایت نه تنها در کتابهای درسی، بلکه در تاریخ کشور و جهان ماندگار خواهد شد.
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