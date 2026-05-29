از شروع «طوفان» با بازی کنت برانا تا اجرای نمایشی جدید در کاخ هنر

خبرگزاری مهر-گروه هنر-سجاد خیامی؛ تئاتر به عنوان هنری کهن از گذشته پیوندی ناگسستنی با جامعه و مردم داشته و همواره عرصهای توجه برانگیز و تأثیرگذار بوده است. تماشای یک نمایش میتواند تا ساعتها ذهن تماشاگر را درگیر خود نگاه دارد و بر اندیشه، احساسات و نگرانیهای او مؤثر باشد. از این رو در این گزارش تلاش میکنیم تا با مرور مهمترین اخبار تئاتر در هفته گذشته به اتفاقات، حواشی و چالشهای این هنر بپردازیم.
«طوفان» با بازی کنت برانا به صحنه رفته است
نمایش «طوفان» واپسین نمایشنامه ویلیام شکسپیر به کارگردانی ریچارد ایر و با نقشآفرینی کنت برانا در کمپانی رویال شکسپیر لندن به صحنه رفته است.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «طوفان» نمایشنامهای است که هنر، قدرت و آزادی را میکاود. در جزیرهای دورافتاده، دوک تبعیدشدهای به نام پروسپرو آماده میشود تا انتقام بزرگش را آغاز کند. پروسپرو استعدادهای جادویی خود را در طوفان دریایی ویرانگری که خدمه یک کشتی از جمله برادر غاصبش را به جزیره پرتاب میکند، فرا میخواند. با وجود ساکنان ماوراءالطبیعه جزیره به عنوان عوامل ناخواسته نقشه او و راندهشدگان طلسم شده، نقشه پروسپرو به پیش میرود. حسابهای قدیمی باید تسویه شود و دخترش میراندا باید عشق را پیدا کند. اما با آشکار شدن چشمانداز پیش روی او، پایانی متفاوت سر بر میآورد؛ پایانی سرشار از بخشش، عشق و شفقت. پایانی که همراه با آن، فرصتی برای چشمپوشیای ابدی از جادویش فراهم میشود.
ایر تصمیم گرفته است که به شکوه بصری آخرین نمایشنامه کامل شکسپیر، با نقابها، جادو و هیولاهایی که در جزیرهای کشف نشده زندگی میکنند، تکیه کند و با داستانسرایی واضح به درک این متن که به ابهام و دشواری آوازه دارد، کمک کند. باب کراولی طراح صحنه، با صحنهآرایی سادهای که بر روی یک دیسک کجشونده بزرگ متمرکز شده و با ویدئو پروژکتورهای مجلل آخیلا کریشنان تکمیل شده است، به این شاهکار به طور قابل توجهی کمک میکند.
تماشای یک نمایش جدید در کاخ هنر
نمایش «ایکس» به نویسندگی و کارگردانی امیر باباشهابی در کاخ هنر تهران به صحنه رفته است. در این نمایش امیر باباشهابی، دنیز دانش صمدی، نیما شکیبایی، ساحل عمادی و رامتین مختاری به ایفای نقش پرداختهاند.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: بدنها، کلماتی نامفهوم از آیندهای دور در سال ۲۷۲۲ ارائه میدهند.
اجرایی جدید از «اتوبوسی به نام هوس» در تماشاخانه طهران
نمایش «اتوبوسی به نام هوس» نوشته تنسی ویلیامز و ترجمه مرجان بختمینو داستان بلانچ دبوآ است که مشکلات زیادی را در زندگی متحمل شده است. وی پس از اخراج از مدرسهای که در آن به تدریس مشغول بود، برای دیدار با خواهرش استلا پیش وی و شوهر خواهرش استنلی کووالسکی میآید. استنلی که یک کارگر قمارباز است از بدو ورود بلانش سر ناسازگاری با وی دارد و از طریق یکی از دوستانش از گذشته بلانچ باخبر میشود.
سحر عبداللهی، معصومه رحیمی، حسین احمدی، مهدی جادری، درسا شفیعی، رامین فیاض، الهام مقربان و مهدی اصغریان بازیگران این نمایش هستند.
«اتوبوسی به نام هوس» با دراماتورژی و کارگردانی مهدی اصغریان و تهیهکنندگی سمیرا روهنده از ۱۶ تا ۲۲ خرداد در تماشاخانه طهران اجرا میشود.
«همنوایی در پاییز» در تئاتر آرکولای لندن اجرا میشود
نمایش «همنوایی در پاییز» به کارگردانی دومنیک درامگول که اقتباسی از رمانی به همین نام نوشته باربارا پیم است در تئاتر آرکولای لندن به صحنه رفته است. این رمان را سامانتا هاروی برای صحنه اقتباس کرده است. «همنوایی در پاییز» داستان چهار کارمند اداری را دنبال میکند که به بازنشستگی نزدیک میشوند و هرگز مشخص نمیشود که چه کاری انجام میدهند و قرار نیست کسی جایگزین آنها شود. در این نمایش چیزهای پیش پا افتاده به طرز گزندهای درخشان و خندهدار میشوند. برای مخاطبی که با محیط اداری یکنواخت و با یک کار یکنواخت آشنا باشد، به خوبی آشکار میشود که چگونه سادهترین چیزها میتوانند به شکلی هیستریک به تصویر کشیده شوند.
طراح نمایش الی وینتور، مجموعهای از میزهای کهنه و قدیمی را در صحنه قرار داده است که در آنها این چهار نفر اساساً در جزیره خودشان تنها ماندهاند و سبکی عملاً قدیمی و فرسوده از دهه هفتاد میلادی دارند. با جدا شدن آنها از یکدیگر در نیمه دوم نمایش و تجدید دیدار در شرایط سخت، اوضاع برایشان تا حدودی رو به بهبود میرود.
رمان «همنوایی در پاییز» توسط نشر بیدگل و با ترجمه مزدک بلوری به چاپ رسیده است.
دومین رویداد «جمعههای تئاتر شهر» برگزار شد
دومین رویداد «جمعههای تئاتر شهر» با برپایی یک نشست نقد و بررسی پیرامون عملکرد تماشاخانه های دولتی و خصوصی در مواجهه با مخاطبان، قدردانی از ۲ تماشاگر وفادار تئاتر و یادبود زنده یاد شیرین یزدانبخش بازیگر سینما و از تماشاگران وفادار حوزه تئاتر در سالهای اخیر، روز جمعه اول خرداد به میزبانی تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.
این ویژهبرنامه با حضور برخی از تماشاگران فعال عرصه تئاتر، بازیگران و کارگردانان حوزه تئاتر، مدیران تماشاخانههای خصوصی و دولتی، مدیران ادارهکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد، مدیران و کارکنان واحدهای مختلف تئاتر شهر برگزار شد.
کوروش سلیمانی بازیگر و رئیس مجموعه تئاترشهر در بخشی از این نشست گفت: ما هم باید آدمهای خیالپردازی باشیم و هم نباشیم. باشیم چون هر حرکتی نیازمند رویاپردازی برای بهتر شدن و پویایی است و نباید باشیم چون شرایط را میفهمیم؛ مثل شرایط فعلی جامعه که همه چیز بر اساس یک سری فاکتورها متغیر است اما باید زندگی کرد. من نیز همیشه تأکید کردم باید در هر شرایطی تئاتر روی صحنه باشد چون تئاتر چراغ است و اگر خاموش شود، به ظلمت کمک کرده ایم. البته در این مدتی که بر ما گذشت و بعد از آتشبس نمایشهایی در تئاتر شهر و دیگر تماشاخانه دولتی و خصوصی روی صحنه رفت، تماشاگران با حضور مؤثرشان در تئاتر شهر و همه تماشاخانهها به ما انرژی دادند. شما وظیفه فرهنگی خودتان را به خوبی انجام دادید.
نظر شما