به گزارش خبرنگار مهر، روز پنجشنبه در ادامه سفرهای شهرستانی نماینده دولت در استان، استاندار آذربایجان شرقی به شهرستان سراب رفت و در اولین گام، سد بزرگ قیصرق در شهر مهربان را بعد از بیست سال به صورت کامل افتتاح کرد.

بهرام سرمست در این برنامه با تاکید بر نقش اجرای سد قیصرق در توسعه کشاورزی و تثبیت اشتغال منطقه، گفت: مدیریت استان با نگاه ویژه به شهرستان سراب، پیگیر اجرای طرح ‌های زیرساختی و توسعه‌ای در حوزه‌های گردشگری، جاده‌ای، آب، برق و درمان است و در همین راستا، فرماندار شهرستان مأمور شده سند توسعه سراب را به‌صورت ویژه مدیریت و پیگیری کند.

سرمست با اشاره به اهمیت سد قیصرق در توسعه بخش کشاورزی منطقه گفت: این سد یکی از زیرساخت‌ های مهم منطقه به شمار می‌رود و ظرفیت آبیاری حداقل ۴۰۰ هکتار از اراضی پایاب سد را فراهم می‌کند.

وی افزود: لازمه بهره‌ برداری بهینه از این ظرفیت، همراهی و مشارکت مردم و کشاورزان در اصلاح شیوه‌ های آبیاری و مدیریت مصرف آب است و مشارکت اهالی در اجرای این پروژه نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده است.

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: درخواست‌ ها و مطالبات مردم منطقه در حوزه آب را با جدیت پیگیری خواهیم کرد تا زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت‌ های موجود فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه راه‌ های شهرستان سراب اظهار کرد: با وجود محدودیت اعتبارات، اقدامات خوبی در حوزه راه و زیرساخت‌ های حمل و نقل شهرستان انجام شده و تلاش خواهیم کرد روند توسعه این بخش نیز تداوم یابد.

وی با تجلیل از تعامل مطلوب ارکان مدیریتی سراب به اولویت‌های مدیریتی دولت در این شهرستان اشاره کرد و گفت: ارتقای بخش مهربان به شهرستان و همچنین تکمیل بیمارستان خیرساز مهربان از مطالبات و نیازهای جدی منطقه است که با حذیت پیگیری می‌شود.

سرمست در پایان با تاکید بر تداوم خدمت‌ رسانی به مردم گفت: هر آنچه در توان داشته باشیم برای خدمت به مردم استان و منطقه به کار خواهیم گرفت.

بر اساس این گزارش، برای اجرای سد قیصرق مهربان در مجموع ۱۴۰ میلیارد تومان هزینه شده است که از این میزان، ۱۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی و ۲۰ میلیارد تومان نیز توسط تعاونی آب‌بران تامین شده است.

حجم مخزن این سد ۲.۸ میلیون متر مکعب بوده و از اهداف اصلی اجرای آن می‌توان به تنظیم آب کشاورزی، اجرای سامانه آبیاری تحت فشار در ۴۰۰ هکتار از اراضی پایاب سد، افزایش راندمان و بهره ‌وری آب کشاورزی و تثبیت اشتغال مستقیم بیش از سه هزار نفر اشاره کرد.

همچنین با تحقق وعده وزیر نیرو در سفر به شهرستان سراب، عملیات علاج‌ بخشی سد قیصرق به سرانجام رسیده و بهره برداری ۱۰۰ درصدی شد.